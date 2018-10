Cristian Zuárez pide perdón a Mónica Cabrejos por humillante insulto y recibe dura respuesta

En la última edición del programa 'En Exclusiva', Cristian Zuárez y Mónica Cabrejos se cruzaron en vivo a través de una llamada telefónica, donde el cantante aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a la escritora por llamarla "dama de compañía", cuando aún era pareja de Laura Bozzo; sin embargo, terminó recibiendo una contundente respuesta.

Como se recuerda, actualmente Zuárez mantiene un enfrentamiento legal con su expareja, la conductora de televisión Laura Bozzo, por lo que está en la mira de los medios de espectáculos para contar su versión de los hechos. Sus palabras han sorprendido a más de uno, debido a que confesó haber sido víctima de maltrato por parte de la rubia.

El excantante se comunicó con el programa 'En Exclusiva', donde también se encontraba Mónica Cabrejos, por lo que decidió explicar le contexto y culpó de todo a su expareja. Cristian recordó la ocasión el la que tildó a la morocha como "dama de compañía" por haber acompañado a su exmánager en una gira durante 1997.

Culpó a Laura

El argentino intentó excusarse y culpó a Laura Bozzo de lo sucedido, ya que habría sido influenciado con la intención de insultarla con el humillante calificativo. "Las veces que yo he dicho lo que dije, no fue por decisión propia, jamás he pensado por mí mismo, las cosas que vienen por ese lado, era eso u otra cosa peor...Simplemente a Laura Bozzo no le caía bien", enfatizó.

Al escuchar atenta sus palabras, Mónica Cabrejos decidió responder con fuerza, y dejó en claro que no aceptaba las disculpas del excantante, debido a que el también tiene una hija. "Te agradezco las disculpas, pero ha pasado mucho tiempo y hay que reconocer que dijiste cosas terribles de mí. Te deseo lo mejor, pero no me puedes decir dama de compañía porque te mandan a decir. Eso no me parece, no acepto tus disculpas", sentenció la modelo.