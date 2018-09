Rechazan estrella de Cosby en Paseo de la Fama

Ya no es un ídolo. Las frases “violador serial” y “#MeToo (‘Yo también’, en referencia al movimiento feminista), aparecieron ayer escritas en la estrella que tiene Bill Cosby en el Paseo de la Fama de Hollywood. “Su estrella no va a desaparecer, pero no está segura de los vándalos”, publicó con ironía TMZ.

El actor y comediante pasó a ser desde este martes el reo NN7687 de la prisión SCI Phoenix, en Pensilvania, donde permanecerá al menos, tres años por el delito de abuso sexual. Por el momento, está aislado y tiene su propia celda, una de 2 por 4 metros y 3 metros de altura .

“El objetivo a largo plazo es que sea colocado con el resto de la población general para recibir la programación requerida durante su encarcelamiento”, dijo la correccional a través de un comunicado.

Según detalla The New York Times, debido a que fue calificado como un “depredador sexual violento”, Cosby debe asistir a sesiones con consejeros para agresores sexuales como parte de su sentencia o deberá trabajar en un empleo “que paga entre 19 y 42 centavos por hora”. Las labores van desde el mantenimiento de la prisión o laborar en la biblioteca, la capilla, en las instalaciones médicas o la cocina.❧