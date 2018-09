Rosángela Espinoza recibe ola de burlas por defender sus lágrimas en EEG

Los 'Michilovers' aparecieron en la publicación. Luego de que la modelo peruana Rosángela Espinoza fuera eliminada del programa de competencias 'Esto es Guerra' por retar al tribunal, se ha refugiado en su cuenta oficial de Instagram, espacio en el que ha recibido el apoyo de sus fieles seguidores.

Recientemente, la ex guerrera Rosángela Espinoza compartió una fotografía que le enviaron sus fans. En la imagen podemos ver a la 'chica selfie' mirando hacia arriba mientras lloraba durante la eliminación que se vivió en el programa 'Esto es Guerra' tras el regreso del 'Sol', Michelle Soifer.

Ella compartió la foto en Instagram con un mensaje en el que defendía su acción, la cual fue duramente criticada por los fanáticos que siguen el reality de América TV. "Soltar lágrimas en público no me define una persona débil, sino una persona fuerte de corazón. No vale arrepentirse".

Pese a que sus fanáticos la respaldaron en la publicación que hizo en Instagram, incluso crearon varios hashtags para que el programa EEG la reincorpore a la competencia, la presencia de sus detractores fue notoria. La modelo Rosángela Espinoza recibió una ola de burlas por el conmovedor mensaje que realizó, incluso, algunos le mencionaron que "merecía" la eliminación.

Si algunos le expresaron su respaldo con hashtags para su regreso, otros se encargaron de que el nombre de Michelle Soifer esté presente en la publicación que realizó Rosángela Espinoza en su cuenta oficial de Instagram. La conocida 'chica selfie' ha sumado más de 20 mil 'me gusta' en su post.