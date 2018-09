Isabel Pantoja hace llorar a Chabelita con llamada sorpresa en Gran Hermano VIP

La cantante española Isabel Pantoja, sorprendió a toda la audiencia del reality Gran hermano VIP, cuando ayer llamó por teléfono a su hija Chabelita Pantoja, quien estaba sentenciada a dejar el programa. “Te llamo porque te amo, porque te quiero, porque eres mi vida junto con tu hermano y te vengo a dar fuerza con todo el amor del mundo”, se le escuchó decir a la intérprete al otro lado de la línea.

La comunicación de la intérprete de 'Era mi vida él' fue una revelación después de una semana de intensa polémica pues el viernes pasado ella misma explicó en el programa Sálvame los motivos por los que estaba distanciada con su hija y cómo ésta no se había despedido de ella antes de ingresar a la casa de Gran Hermano VIP.

Ni bien escuchó la voz de su madre, Chabelita Pantoja rompió en llanto. “¡No me esperaba esto de ti para nada. ¡Te echo de menos, me quiero ir contigo!, decía mientras que Pantoja no dejaba de darle ánimos y de recordarle cuánto la amaba. “Te apoyamos todos a muerte, queremos que te quedes, estamos contigo. Sé que es un concurso y que tienen que ir todos saliendo poco a poco. Pero es demasiado pronto para que tú salgas, Isabel. Escúchame, vida mía, conmigo vas a estar siempre y yo voy a estar contigo”.

Isabel Pantoja también le recomendó ser auténtica. “Ábrete a todos tus compañeros, abre tu mente, tu corazón. No con uno, con todos. Te van a ayudar y tú ayuda en todo lo que puedas porque sabes hacer las cosas muy bien. El día que tengas que salir, saldrás. Pero, por favor, sé cómo tú eres de verdad porque quien sabe cómo tú eres de verdad soy yo, tu madre, la que más te quiere del mundo. Estoy aquí siempre, porque tu madre es la que te va a esperar, es la que se muere por ti”.