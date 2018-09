Hija de Carmencita Lara seguirá su legado

Cientos de fans corearon ‘Llora llora corazón’, entre otros sonados temas de Carmencita Lara en el salón Nasca del Ministerio de Cultura, donde se lleva a cabo el velatorio.

Desde tempranas horas, el público aguardó hasta pasada la una de la tarde para despedir a la emblemática cantante que falleció la mañana del martes a los 91 años de edad.

“Mi mamita tuvo varias complicaciones cerebrovasculares desde hacía cinco años, eso le afectó el habla y por ello estaba postrada en una cama y dormía casa todo el día, pero igual era una bendición poderla ‘apapachar’ y darle ‘piquitos’. Ella solo nos regalaba una mirada”, contó su hija Carmen del Rosario.

“Me siento orgullosa de haber tenido una madre tan talentosa, una tremenda artista. Recuerdo que todos sus conciertos siempre eran un lleno total, incluso en Europa, a donde viajamos juntas para sus presentaciones”, agrega.

“Mi madre fue reconocida no solo en Perú sino también afuera. Me han llamado de Ecuador, donde era querida. El mejor homenaje que le pueden rendir es recordar sus canciones. Por mi parte, seguiré su legado. Ella me preparó desde los 7 años para que la reemplace en los escenarios. Dicen que tengo una voz parecida, pero sé que no es igual. La voz de Carmencita es inigualable”. ❧