Kim no pudo resistirse a los encantos de Jennifer Lopez en trikini que quedó fascinada [FOTOS]

Jennifer Lopez ha demostrado que a sus 49 años tiene una de las figuras más trabajadas y naturales del medio artístico internacionales. Pues bien lo ha sabido presumir en sus redes sociales, ahora es envidia de muchas celebridades estadounidenses. La estrella de televisión, Kim Kardashian, se ha quedado impactada al verla en un trikini naranja, donde derrocha toda su sensualidad.

Hace unas horas la Diva de Bronx colgó un par de imágenes a Instagram de lo bien que luce en un trikini mientras toma sol y es fotografiada por otra persona. La protagonista de ‘Keeping Up with the Kardashians’ se animó a comentar la publicación de JLo y describió la anatomía con un “Wow”, expresión que indica sorpresa o impacto.

"Todo es color melocotón", fue lo que escribió Jennifer Lopez junto a las dos fotos que dejaron a todos sus millones de fans cautivados en Instagram, incluida Kim Kardashian, quien no dejó de comentarle junto a otros miles de seguidores.

En dos días las dos instantáneas superaron los 3 millones de ‘Me gusta’. Tal y como ha apuntado la cantante de pop en Instagram, para conseguir un cuerpo fitness hay que trabajar duro y sobretodo ir al gimnasio incluso hasta un domingo. Jennifer Lopez se propuso ponerse en forma estos meses. “Tengo que conseguirlo”, decía en sus historias de Instagram. Ella misma se ha encargado de contar el proceso de su evolución con algunas imágenes en la popular red social y más de uno quedó embelesado.

Jennifer Lopez tiene casi 80 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y a sus 49 años ha dejado en claro que para lucir espectacular no necesitas se la juventud mientras tengas voluntad para hacer las cosas.