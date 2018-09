Premios Emmy 2018 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO: todo lo que debes saber antes de ver la ceremonia

Premios Emmy 2018 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO: streaming, horarios, canales y fecha en todos los países para ver la premiación. A puertas de celebrarse la gala central de la esperada premiación, los fans de la industria de la televisión deberán estar enterados de todos los detalles. ¿Game of Thrones y Stranger Things fueron nominados? ¿Quién ganará esta vez, HBO o Netflix?

Fecha de los Premios Emmy 2018 EN VIVO ONLINE

Los ceremonia de premiación de los Emmy 2018 se dará el lunes 17 de setiembre en el Microsoft Theater en Los Ángeles, Estados Unidos.

A qué hora y en qué canal de América Latina ver los Premios Emmy 2018 EN VIVO ONLINE

En Estados Unidos la ceremonia de los 70º premios Emmy se emite a través del canal NBC a partir de las 17.00 en horario de la costa oeste y las 20.00 horas en la costa este.

Latinoamérica: en México, al igual que en la edición anterior, la retransmisión de la alfombra roja arrancará a las 18.00 horas en el canal TNT. Mientras que en Perú, Colombia y Ecuador seguirán el mismo horario para las retransmisiones. En Argentina y Chile la alfombra roja y posterior gala de entrega se emitirá también a través de TNT, pero en esta ocasión a partir de las 20.00 horas. Para Venezuela, la emisora será también TNT pero a partir de las 19.00 horas.

¿Quién conducirá los Emmy 2018?

Los responsables de la conducción de los Emmy 2018 serán los humoristas de Saturday Night Live: Michael Che y Colin Jost.

Nominados a los Premios Emmy 2018 EN VIVO ONLINE

Mejor actor en serie de edición limitada - película para TV

-Antonio Banderas (Genius: Picasso)

-Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

-Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose)

-Jeff Daniels (The Looming Tower)

-John Legend (Jesus Christ Superstar)

-Jesse Plemons (USS Callister)

Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV

-Jessica Biel (The Sinner)

-Laura Dern (The Tale)

-Michelle Dockery (Godless)

-Edie Falco (The Menendez Murders)

-Regina King (Seven Seconds)

-Sarah Paulson (American Horror Story: Cult)

Mejor actor de serie Comedia

-Anthony Anderson (Black-ish)

-Ted Danson (The Good Place)

-Larry David (Curb Your Enthusiasm)

-Donald Glover (Atlanta)

-Bill Hader (Barry)

-William H. Macy (Shameless)

Mejor actriz de comedia

-Pamela Adlon (Better Things)

-Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

-Allison Janney (Mom)

-Isa Rhae (Insecure)

-Tracee Ellis Ross (Black-ish)

-Lily Tomlin (Grace and Frankie)

Mejor actor principal en serie Drama

-Ed Harris (Westworld)

-Matthew Rhys (The Americans)

-Milo Ventimiglia (This Is Us)

-Jeffrey Wright (Westworld)

-Jason Bateman (Ozark)

-Sterling K. Brown (This Is Us)

Mejor actriz principal en serie Drama

-Claire Foy (The Crown)

-Tatiana Maslany (Orphan Black)

-Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

-Sandra Oh (Killing Eve)

-Keri Russell (The Americans)

-Evan Rachel Wood (Westworld)

Programa de Reality-Competencia

-The Amazing Race

-American Ninja Warrior

-Project Runway

-​RuPaul's Drag Race

-Top Chef

-The Voice

Variety Sketch Series

-Saturday Night Live

-At Home Amy Sedans

-Druk History

-​I ♥ YOU America tih Sarah Silvermoon

-Portlandia

-Tracey Ullmans Show





Variety Talk Series

-The Daily Show with Trevor Noah

-Full Frontal with Samantha Bee

-Jimmy Kimmel Live!

-​Last Week Tonightr

-The Late Late Show with James Corden

-Late Show with Stephen Colbert



Mejor serie de edición limitada

-The Alienist

-The Assassinatyion of Gianni Versace: American Crime Story

-Genius: Picasso

-Godless​

-Patrick Melrose

Mejor serie cómica

-Atlanta Robbin' Season

-Barry

-Blackish

-Curb Your Enthusiasm

-Glow

-The Marvelous Mrs. Maisel

-Silicon Valley

-Unbreakable Kimmy Schmidt

Mejor serie Drama

-The Americans

-The Crown

-Game of Thrones

-​The Handmaid's Tale

-Stranger Things 2

-This is Us

-Westworld

Los Emmy 2018 será el próximo 17 de setiembre y será presentado por COlin Jost y Michael Che. La transmisión se realizará desde el canal NBC y para Latinoamérica por FX.