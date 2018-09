Miguel Hidalgo revela lo que no le gusta de Tilsa Lozano [VIDEO]

La relación de Tilsa Lozano y Miguel Hildago se vio envuelta en un escándalo luego de que se revelaran un par de videos en el programa de Latina, ‘Válgame Dios’. Para aclarar sobre este tema mediático, la pareja de la ex Vengadora rompió su silencio y habló en el programa ‘Beto A saber’.

Entre las cosas que aclaró el popular Miguelón, fue que “tienen problemas como cualquier otra pareja” y sobre algunas infidencias sobre lo que significa tener una relación con una persona tan conocida en el espectáculo local.

“Para los medios nosotros siempre hemos sido una pareja de príncipes (...) lo digo porque todo ha sido felicidad, todo esta bien, nunca se pelean, se van a comer de la mano, nunca tienen problemas... Eso no pasa ni en los cuentos. Nosotros somos una pareja normal, hay momentos malos, pero ahi estamos remando”, indicó en conversación con Beto Ortiz.

“A veces compito con Tilsa, a mi me gusta la tranquilidad, soy un tipo más tranquilo que ella” empezó diciendo Miguel Hidalgo sobre su relación con la ex Vengadora.

“Pero ella tiene esas cosas que no me gustan, porque esta el show de la televisión y la vida real (...) y yo soy de la vida real (...) Cuando ella cierra la puerta lo hace muy bien, antes de eso no me gusta”, agregó.

Ante esta confesión el conductor del programa de ATV, Beto Ortiz le pidió especificar qué es lo que no le gusta de Tilsa Lozano, debido a las declaraciones que dio.

A lo que Miguel Hidalgo respondió: “No quise decir eso. En todo caso, no me gusta el show de la televisión, ella me encanta cuando esta haciendo televisión y cuando no. Pero me gusta más cuando cierra la puerta y no vemos televisión”.

Este es el extracto de la entrevista en el programa Beto a Saber de Miguel Hildago, pareja de Tilsa Lozano: