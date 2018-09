Mon Laferte: "Del dolor puede salir algo positivo"

Como independiente o con disquera, Mon Laferte comenta que hizo la música que quería. Antes de firmar para Universal Music, lo suyo fue cantar cada vez que pudo, en bares o en el metro. Desde Volumen 1, su primer disco con sello lanzado en el 2014, hizo un disco al desamor, otro dedicado a su abuela y uno que, parece, será una fiesta. ‘El beso’, que cuenta con un video con el actor Diego Luna, tiene seis días y más de seis millones de reproducciones.

“A Diego lo admiro un montón. Además, es una persona increíble. Trabajar con él fue pura riqueza, me hizo sentir muy cómoda”, comenta por teléfono. La respuesta del público era algo que esperaba, pero no deja de ser un “ alivio”.

Si mira en retrospectiva, sostiene, no deja de estar maravillada al enterarse que agotó entradas en Perú. “Es algo que emociona un montón. Empecé con mi carrera independiente, tocando en sitios pequeñitos y ahora hacer sold out en horas es hermoso. Lo que quiero hacer es disfrutarlo”. Y es que, tan solo hace cuatro años, ella misma posteaba su encuentro con el público limeño en un bar, acompañando el post con el primer video de ‘Tu falta de querer’, ahora un hit.

La chilena Monserrat Bustamante lleva 20 años cantando. Diez años haciendo música en México y venció el cáncer. Pero su primer disco con Universal no fue uno precisamente producto de su mejor momento personal, sentimental. “Hay mucha gente que me escribe, que está aprendiendo de esto: Estás deprimido y está bien, tienes que dejar, porque tienes que vivirlo, pero puedes sacar algo bueno”, nos dice.

A fines del 2017 ganó un Grammy Latino con ‘Amárrame’, un tema tropical.

Volumen 1 era tu cuarto disco, si consideras La chica de rojo. Entonces, resultó inspirador pasarla mal y sobreponerse.

La chica de rojo es un álbum que no lo cuento como parte de mi discografía, porque no eran mis canciones, era como intérprete. El primero para mí es Desechable (2011). Y, efectivamente, estaba pasando por una etapa muy intensa, porque me dio la depresión de la pu... ma... Estaba súper triste y dije: “bueno, vamos a ver si puedo sacar algo bueno de esto. Voy a hacer una canción y voy grabarla como quede. La voy a grabar en mi casa”. Pero no tenía luz (sonríe), me cortaron la luz, mi vida era una tragedia. Alguien me pasó por ahí luz del edificio y yo, con una extensión de corriente conecté mi computadora y grabé. Es un álbum con el que puedo asegurarte que del dolor también puede salir algo positivo. Y fue ese disco que me hizo conocida, popular.

¿Y cómo describes esta nueva canción y video (‘El beso’)? ¿Es sensual, bailable, sin ser transgresora?

‘El beso’ es una canción que pertenece a una historia, esta es la número 7 de 10 canciones. Habla del momento de la despedida, pero no de una convencional, es una despedida provocativa. El disco completo tiene bastante de humor, no es un disco muy serio. Hay que tomárselo así, de una manera muy teatral también. El video también es teatral con muchos toques de humor. No hay que tomárselo en serio. Hay una escena como de La última cena.

Cuando estás echada en la mesa, rodeada de gente.

Y ponen como postres (ríe), que ya poner el postre en sí es... cosa que comerse un ‘pastelazo’ es tener mucha lujuria (ríe).

¿Por qué se lo tomarían “muy en serio”?

Es que mi trabajo ha sido serio. Pero esto es mucho más teatral y hay que tomárselo de esa manera.

Respondiste un comentario machista en una conferencia. También te han dicho que “no deberías” cantar ciertos temas. ¿Malinterpretan el feminismo?

Es un pensamiento machista pensar que no puedo cantar canciones de amor o de que estoy dolida. Es que no tiene nada que ver que yo le puede pedir a ese alguien: “Por favor vuelve, te amo, quiero estar contigo”. Eso es otra cosa, que no tiene nada que ver con el feminismo. Yo puedo cantar estar enamorada, puedo decirle a alguien que me dé el último beso, uno chupeteado (sonríe) o le puedo decir que me amarre (ríe) o que me jale el pelo. Ojo, es una decisión, mi decisión.

–La libertad de hablar de tu sexualidad.

Pues claro, tengo una sexualidad libre. Soy una mujer pensante y de libre opinión, entonces, por ahí los que dicen eso tienen una mentalidad machista, es machismo pensar que una mujer no puede bailar en una mesa, o que no puede pedir que la amarren, que quiera vivir su sexualidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que este tema es tan nuevo para la sociedad, el feminismo, es nuevo, ¡no todo el mundo lo entiende bien! Finalmente, lo que se busca aquí es que todo el mundo seamos iguales, con la misma libertad y los mismos derechos. Yo no quiero estar sobre un hombre, pero tampoco quiero que lo estén. Tampoco quiero lo que dicen: “Es que tienes que respetarla porque es mujer”. No, yo quiero que me traten igual.

Por cierto, fue ‘Amárrame’ el mejor tema alternativo del Grammy Latino. Hasta Michelle Bachelet te dedicó un tuit.

¡Y yo ni me la creía! (ríe). Es un premio muy bonito porque es a la compositora, ¿sabes? Y siento que es lo que más valoro, esto de escribir mis propias canciones. Y fue lindísimo las felicitaciones de la expresidenta. Fue hermoso. La música me ha traído solo cosas bonitas. ¿El Grammy Americano? Sería increíble, ¡ojalá pase algún día!