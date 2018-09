Mónica Hoyos: Prisionera en Gran Hermano Vip

El regreso del reality ‘Gran Hermano Vip’, tiene alborotada a toda España porque tendrá a polémicas figuras de su escena con sueldos que según algunos superan los 27 mil euros semanales.

Además, la era digital permitirá a su audiencia ver durante las 24 horas a los participantes. El encierro empieza hoy y serán dos las peruanas que estarán en la casa de Guadalix de la Sierra, junto a doce personas más, que pugnarán por el premio mayor: nada menos que 100.000 euros. Antes de perder contacto con el mundo exterior, Mónica Hoyos nos respondió, vía telefónica, algunas interrogantes.

Junto a Chabelita Pantoja, son dos las peruanas de este polémico reality...

Sí, una peruana reconocida, que soy yo, y otra que, por cierto, no conozco de nada. Sé que es la hija adoptada peruana de Isabel Pantoja, pero más nada.

¿Por qué aceptas encerrarte en el espacio más polémico de España?

Porque me lo han ofrecido mil veces y no me sentía preparada para que me graben las 24 horas los siete días. Telecinco me llamó y decidí entrar, es un reto enorme porque ahora con las redes sociales, se verá todo lo que hacemos. Será mi primera vez en un reality. No tengo nada que esconder, nada que temer, aunque se me ponen los pelos de punta de pensar qué podría pasar allí adentro, porque acá no hay guiones, tengo mucha expectativa

Puede pasar cualquier cosa. ¿Estás preparada?

Sí y eso es lo bonito también, estoy yendo a ciegas, que es la única forma de entregarte al público. No saber nada de lo que nos espera, es parte de la adrenalina.

Alguna vez tuviste muchos entredichos con la televisión que hacía Magaly Medina, quien incluso también tuvo un reality de encierro.

Ay, por favor, lo que hizo esa señora es mezclar papas con camotes, cualquier cosa. No hay punto de comparación con ‘Gran Hermano Vip’.

¿Qué te han dicho Carlos (Lozano) y tu hija Luna?

Carlos ya estuvo allí y ya sabe que cuando tomo una decisión nada me detiene. Me desea suerte con un refrán muy popular acá ‘Vive la vida como si fuera mañana’. Y Luna tiene 14 años, una niña muy inteligente y educada. Ella apoya lo que decido.

Dicen que a Chabelita le pagan entre 20 y 27 mil euros. ¿Tú cuánto ganarás?

Pues mucho más, no me comparen (risas). Ganaré más que ella (risas).