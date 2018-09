Novio de Alejandra Baigorria le dedica mensaje por su cumpleaños

Alejandra Baigorria cumplió 30 años de edad. La exitosa empresaria llegó a la tercera década el sábado 8 de septiembre de la mejor manera. Además de consolidar su marca de ropa y aumentar su número de tiendas, la joven atraviesa un buen momento en su vida amorosa.



A través de Instagram, Alejandra Baigorria compartió fotos y videos de cómo celebró sus 30 años y dejó mostrar a sus acompañantes, entre los que figuraron Macarena Vélez, Carol Reali 'Cachaza', Diego Chávarri, Christian Domínguez, Isabel Acevedo, Karen Dejo y Erito Molina, exparticipante de ‘Combate’.

En algunos videos no apareció Arturo Caballero, el actual novio de la empresaria, por lo que en redes sociales se especuló que la participante de ‘Esto es Guerra’ estaría nuevamente soltera. Sin embargo no fue verdad.

Vía Instagram, Arturo Caballero sorprendió a más de uno al dedicarle un lindo mensaje a su novia. “¡Feliz cumpleaños, mi reina! Yo feliz de pasar estos momentos especiales contigo #happybirthday”, escribió el joven en las redes sociales.

Alejandra Baigorria mantiene una relación con Arturo Caballero, quien no pertenece a la farándula local, pero que hace unos días fue captado sin su consentimiento por las cámaras de ‘En boca de todos’.

La expareja de Mario Hart y Guty Carrera también publicó un emotivo mensaje por su cumpleaños. "Llegaron los 30 y los recibo feliz, agradeciendo todo lo aprendido a base de errores, logros, derrotas alegrías y tristezas. Hoy me siento una mujer completa y feliz. Que vivió y aprendió que seré juzgada y señalada muchas veces, pero que solo yo sé todo lo que me costó llegar hasta aquí", expresó Alejandra Baigorria en su publicación de Instagram.



"Mi corazón está lleno de amor, nada ni nadie podrá opacar lo que he construido con esfuerzo. Sigan siempre sus sueños. PD: los 30 son los nuevos 20", añadió la rubia junto a un par de fotografías de cómo empezó su día.