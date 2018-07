Jaime Bayly revela cómo vive el amor y el sexo a los 53 años

Jaime Bayly y su esposa Silvia Núñez del Arco protagonizan la nueva portada de la revista Cosas Internacional, a pocos días de regresar a Perú a presentar en la Feria Internacional de Libro de Lima “Nunca seremos normales”, la nueva publicación de la joven escritora.

En su nuevo libro, Silvia Núñez del Arco cuenta sin filtros cómo conoció a Jaime Bayly, cómo se enamoraron y cómo llevan actualmente su relación en Miami, donde residen junto a la pequeña Zoe (7).

Pese a las críticas por estar con una persona 24 años mayor, la escritora dijo que prefirió callar y que recién dirá todo lo que vivió y sintió. “Cuando me enamoré de Jaime y nació Zoe, guardé silencio; nunca llegué a decir nada. Todos en su momento se expresaron, pero yo no. No quería hablar en caliente, entonces esperé a que pasara un tiempo y luego dije: ‘Ya, voy a escribirlo”, porque, al final, escribo sobre lo que me importa, lo que me duele y lo que he aprendido’”.



Silvia Núñez del Arco, de 29 años, también contó cómo conoció al autor de “El niño terrible y la escritora maldita”. “A Jaime lo conocí hace algo más de quince años. Le escribí un correo para pedirle que leyera la novela inédita que acababa de terminar. Para mi sorpresa, me respondió. Me dijo que la dejara en casa de su madre. La leyó. Luego fui a verlo al programa que conducía en aquella época, “La noche es virgen”. Nos juntamos algunas veces a conversar. Siempre se mostró muy amable, genuinamente amistoso. Y no, nunca hubo un vínculo que no fuera el de un escritor con una aspirante a escritora”, manifestó para Cosas Internacional.





Bayly también participó de la entrevista y contó lo que significa la madre de su hija Zoe. “Silvia me salvó la vida. Yo estaba muy deprimido. Tomaba muchísimos hipnóticos y ansiolíticos. Quería irme. Estaba harto de todo. Nada me daba ilusión. Y, de pronto, vino ella para rescatarme y enseñarme una forma apacible de felicidad familiar que no conocía como niño ni como adulto”.

El peruano que tiene un programa en Miami llegó de elogios a Nuñez del Arco. “Yo quería tener un hijo hombre. Se lo pedí. Ella tenía apenas veinte años. No se asustó. Quiso dármelo, con todos los riesgos que esa operación entrañaba. Fue extraordinariamente valiente. Es la persona más valiente que conozco. Nada la intimida. Ningún problema la agobia o empequeñece. Ella puede con todo”, expresó.



En otro momento dio detalles de cómo vive el amor y el sexo a los 53 años. “A los veinte yo vivía fumando marihuana y aspirando cocaína, y me odiaba, o estaba avergonzado de mí mismo, porque me gustaban las chicas y los chicos, lo que entonces, hace treinta años, era muy mal visto en Lima, y sobre todo en mi familia, que es muy religiosa, como sabes. Silvia ha sido, con diferencia, la mejor amante que he tenido, porque con ella todo es posible, no hay secretos, y porque no deplora mi sensibilidad gay ni trata de cambiarla o reprimirla, al contrario, le encanta, la alienta, y por eso estamos juntos”, añadió.