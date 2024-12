En la más reciente edición de Magaly TV: La Firme, la presentadora Magaly Medina lanzó fuertes críticas hacia Flor Polo, tras enterarse de que ella dejará sola a su madre, Susy Díaz, la noche de Navidad. La también modelo optó por pasar la Nochebuena con una amiga, mientras que la exvedette quedará en compañía de sus cuatro perros cuando el reloj marque las 12:00 a.m.

En un informe especial que el programa de la ‘Urraca’ le dedicó a la carismática Susy el lunes 23 de diciembre, se reveló que, en estas fechas, le cumple todos los caprichos a su hija. "Florcita me pide ropa, perfumes y yo se los compro. (¿Y ella qué te regalaba?) Ella no me compra nada por fiestas navideñas", le comentó Susy a las cámaras de ATV.

¿Qué dijo Magaly Medina al saber que Susy Díaz pasará la Navidad sola sin Flor Polo?

Antes y después de emitir el informe, Magaly Medina se solidarizó con Susy Díaz y lamentó que la única hija de la animadora de eventos prefiera pasar la Navidad con su amiga en lugar de con su propia madre, a pesar de que viven juntas y que ella siempre la apoyó en todo tras su separación de Néstor Villanueva.

"Su única hija se irá a pasar la Nochebuena con su amiga y ella la pasará con sus mascotas. ¿Cómo vas a estar con tu amiga si todo el año tu madre está dedicada a cuidar de sus nietos? Viven en la misma casa y compartes con ella. Lo más lógico es que Susy pase las 12 de la noche con su hija y sus nietos. Al día siguiente, ya vete con tus amigas", comentó muy incómoda la presentadora.

"Hay que tener respeto por nuestros padres. Primero está tu familia, tus hijos y tu madre, porque vives con ella. Ella (Susy) ha dicho que la ha ayudado en muchas cosas, está al tanto de ella desde que se separó de Néstor. Si, sin duda, será una Navidad triste para Susy", afirmó Magaly.

Magaly Medina se conmovió por situación de Susy Díaz

Al finalizar el informe sobre Susy Díaz, la figura de ATV volvió a pronunciarse sobre el caso y, con la voz casi entrecortada, se quebró al escuchar de la misma exvedette que ni Flor ni sus nietos estarán con ella en Navidad.

"Ella pasará con sus perritos. Qué pena que no esté Florcita ni sus nietos. Yo pensé que Susy estaba bromeando, pero ella lo dijo en serio. Hay que respetar la decisión de los hijos, pero creo que es una cuestión personal. Si todo el año tienes la ayuda de tu madre, lo mínimo que puedes hacer es abrazarla a las 12 de la noche. Mejor vayamos con otro informe. Hasta a mí me dio pena", sentenció Medina.