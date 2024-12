Adulto de 81 años es atacado por 4 perros en parque de Trujillo: dueña no se hace responsable de gastos médicos

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de un brutal ataque por parte de cuatro perros en el centro poblado El Milagro, en Huanchaco, Trujillo. La víctima, Nicanor Bernilla Carrillo, sufrió múltiples heridas en su cuerpo y cabeza, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y la comunidad.

El incidente ocurrió el pasado 17 de diciembre, cuando Nicanor salió de su casa con la intención de dirigirse a un parque. Según su relato, los perros, que no llevaban correa ni bozal, lo atacaron y derribaron al suelo, dejándolo gravemente herido.

Los familiares de Nicanor han expresado su indignación ante la falta de responsabilidad de la dueña de los perros, quien se niega a asumir los gastos médicos derivados del ataque.

Detalles del ataque y la situación de la víctima

La tarde del ataque, Nicanor se encontraba en el parque cuando fue sorprendido por los cuatro perros. En su declaración a La República, el adulto mayor relató: “Eran cuatro perros. La señora tenía a uno con su correa, mientras que los demás estaban sueltos. Los que estaban sueltos me atacaron, me tiraron al suelo y me rompieron la cabeza”. Este testimonio pone de relieve la gravedad de la situación y el impacto que tuvo en su salud.

Tras el ataque, los familiares de Nicanor lo auxiliaron y lo llevaron al hospital de la zona, donde recibió atención médica por las heridas sufridas. Según su hija, Martha Bernilla Velasquez, el adulto mayor presenta varias lesiones, incluyendo una ruptura en la cabeza y mordeduras en el abdomen y las piernas. “La mujer no quiere hacerse responsable de los gastos”, lamentó Martha, quien ha estado al lado de su padre durante este difícil momento.

Canales de ayuda

