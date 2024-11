Pamela Franco está en el centro de la polémica tras cancelar un concierto en Majes, Arequipa, debido a supuestas amenazas de extorsión y falta de seguridad. Sin embargo, la empresaria Shirley Vilca, organizadora del evento, pone en duda estas afirmaciones y asegura que la cantante usó esta excusa para justificar su ausencia, según su descargo que brindó para el programa 'Amor y Fuego'.

El evento, programado para el 16 de noviembre en el local ‘Los Palitos’, quedó suspendido pese a que la empresaria asegura haber cumplido con todos los pagos y brindado medidas de seguridad. Además, exige el reembolso de los S/30,000 invertidos y califica de “irregular” la organización de la orquesta de Pamela Franco, acusándola de actuar con premeditación.

Empresaria sobre la cancelación del concierto de Pamela Franco por extorsión

Shirley Vilca explicó que había contratado a Pamela Franco para la inauguración de su local, ‘Los Palitos’, en Pedregal. La empresaria relató que pagó el 50% del contrato al momento de la firma y el resto un día antes del evento. Sin embargo, horas antes del concierto, Franco canceló argumentando que había recibido amenazas de extorsión que ponían en peligro la seguridad del evento.

La empresaria aseguró que intentó comunicarse con el mánager de Pamela Franco, pero este le informó que no se presentarían debido a una recomendación policial. “Llamé al señor Martín, quien me dijo que no llegarían porque la Dirincri les advirtió que era peligroso. Luego me colgó y no volvió a responder”, denunció la empresaria. Para Vilca, las amenazas fueron solo una excusa, ya que la pareja de Christian Cueva se presentó horas después en Arequipa para otro show, lo que generó su indignación.

La empresaria Vilca calificó de “mafia” la organización de la orquesta de Pamela Franco, sugiriendo que las denuncias de extorsión fueron premeditadas para justificar su ausencia en el concierto. “Ellos sabían que no llegarían. Estuvieron en Moquegua antes y luego se presentaron en Arequipa. Todo esto estaba planeado”, declaró.

Además, Vilca aseguró haber tomado medidas adicionales para garantizar la seguridad del evento, contratando patrullas policiales y personal privado. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para que la cumbiambera cumpliera con el contrato. “Solo quiero que me devuelvan mi dinero. Aquí todo quedó en un caos por culpa de ellos”, reclamó.

Pamela Franco canceló concierto por amenazas de extorsión y falta de seguridad

En su comunicado, Pamela Franco señaló que la cancelación se debió a mensajes extorsivos recibidos por su equipo. Según la denuncia policial presentada, los extorsionadores exigían una suma de dinero a cambio de garantizar la seguridad del espectáculo. La cantante expresó su preocupación por la seguridad de su equipo y del público, motivo por el cual decidió no presentarse.

“Lo único que quiero es llevar música y alegría al público, pero no puedo arriesgar la vida de mi equipo ni de las personas que me acompañan en cada show”, afirmó Franco en su mensaje. Asimismo, enfatizó que el local no contaba con las medidas de seguridad necesarias para garantizar un evento seguro.