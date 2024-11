Una empresaria confesó al programa ‘Amor y Fuego’ que Pamela Franco se excusó para no presentarse en el concierto que tenía en Arequipa, a pesar de que ya se le había pagado el anticipo, excusándose en los supuestos mensajes de extorsión que habría recibido.

¿Pamela Franco realmente recibió mensajes de extorsión?



Este fin de semana, Pamela Franco, en sus redes sociales, publicó un comunicado anunciando la cancelación de un evento en Arequipa, debido a supuestos mensajes de extorsión que habría recibido. La cantante incluso mostró el acta policial para constatar que había entablado una denuncia por la situación que estaba atravesando.



No obstante, la empresaria Shirley Vilca reveló al programa ‘Amor y Fuego’ que Pamela Franco habría mentido respecto a los mensajes de extorsión, señalando que la seguridad en el local sí estaba garantizada para la cantante.

“Solo ven su conveniencia porque sí pudieron presentarse en otro local. Doy a conocer que Pamela Franco no se presentó en el evento de hoy en Majes, en Pedregal, cuando tenía toda la seguridad reforzada, pero no le importó, ya que tenía tres eventos en el mismo día. Como no le dio tiempo, no se presentó. Solo se inventó lo de la extorsión”, confesó la mencionada empresaria sobre la cumbiambera.

El comunicado previo de Pamela Franco



Pamela Franco se pronunció en su cuenta de Instagram sobre la suspensión del evento en Arequipa debido a amenazas de extorsión, por lo que emitió un comunicado detallando lo sucedido y expresando su preocupación por la seguridad de su equipo.



“Mediante el presente se hace de conocimiento que el día de hoy, 16 de noviembre, la artista Pamela Franco debía presentarse al evento que se llevaría a cabo en el restaurante/campo deportivo Los Palitos-Pedregal. Sin embargo, por motivos estrictamente de seguridad, no se presentó, toda vez que se recibieron mensajes telefónicos extorsivos que ponían en peligro la integridad de los miembros de la orquesta y del público en general”, fue lo que mencionaba dicho comunicado.