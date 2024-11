Luis 'Gato' Bazán, reconocido animador, expresó su tristeza al dejar Armonía 10 tras casi 30 años de trabajo y dedicación en la popular agrupación de cumbia. La decisión de salir del grupo se confirmó en julio de 2021, cuando fue descubierto realizando presentaciones privadas durante la pandemia sin el consentimiento de Walter Lozada, fundador de la orquesta.

A pesar de las circunstancias, Bazán recordó con nostalgia su paso por la banda, donde construyó una destacada trayectoria y se ganó el aprecio del público. Actualmente, está concentrado en su propio proyecto musical, 'Don Gato y su pandilla', con el que continúa su carrera en el ámbito artístico.

‘Gato’ Bazán dolido con Armonía 10

Luis ‘Gato’ Bazán compartió detalles sobre su salida de Armonía 10, revelando su incomodidad por no haber recibido un gesto de agradecimiento por los 29 años de compromiso con la agrupación piurana.

"Si tú trabajas durante casi toda una vida en una empresa, lo mínimo (que esperas) es un agradecimiento. No hubo eso", contó muy serio el animador a RPP, asegurando también que se desquebrajó la amistad que tenía con las personas que tomaban las decisiones en el grupo.

¿Por qué salió el ‘Gato’ Bazán de Armonía 10?

Luis ‘Gato’ Bazán relató que, en medio de la reactivación de actividades tras la pandemia, los miembros de Armonía 10 mantenían comunicación a través de un grupo de WhatsApp. Sin embargo, Bazán fue excluido de ese grupo un tiempo después, lo que marcó un momento incómodo y difícil para él en su relación con la banda.

"Estábamos en un grupo para la reactivación de Armonía 10, pero ya estábamos liquidados en noviembre de 2020 y cada uno tenía que trabajar. Yo trabajaba en los 'privaditos', creo que les incomodó un poco y me sacaron de ese grupo. No nos hemos vuelto a comunicar. Con Walter Lozada nos encontramos un mes antes de que falleciera y conversamos de todo menos de eso. Yo he sido camiseta durante 29 años, ¿cómo no te va a doler?", le dijo a RPP.