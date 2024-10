La polémica en torno a la distribución de las ganancias de 'Vaguito' ha alcanzado un nuevo nivel. Alex Hidalgo, visiblemente afectado, rompió en llanto durante una entrevista al enfrentar las críticas por incumplir su promesa de apoyar a múltiples albergues de animales con lo recaudado en la taquilla.

Director de ‘Vaguito’ pidió disculpas

El cineasta Alex Hidalgo acudió al programa ‘Chimi Churri’ del canal digital Trivu para aclarar la controversia surgida tras su polémica aparición en el programa ‘Ouke’, donde perdió los papeles al ser cuestionado por los conductores.

Durante la entrevista, el realizador de ‘Vaguito’ explicó su postura sobre la discusión en Ouke y la polémica relacionada con el porcentaje de la taquilla que se donó a un albergue de perros. Además, pidió disculpas por su actitud en el programa de Carlos Orozco.

“Llegué con mucha carga emocional, estaba muy cansado, a veces se me sale el carácter de director. Fui intenso y eso se malentendió”, dijo al inicio.

Director de ‘Vaguito’ se quiebra tras críticas

En otro momento de la entrevista, Hidalgo se mostró afectado por las duras críticas en las redes sociales. Además, denunció ser víctima de extorsión, por lo que teme dejar huérfanos a sus menores hijos.

“La verdad, no estoy asustado por este tema, sino que tengo hijas (pausa y llora), tengo un bebé chiquito. Y no es justo, porque estoy haciendo cosas buenas. ¡No he hecho nada malo! He hecho todo lo correcto. Perdón, no debería derrumbarme, pero me duele tanta maldad de la gente, todo es negativo”, dijo entre lágrimas.

Críticas de usuarios al director de 'Vaguito'.

El cineasta aseguró que su honor fue manchado y que ha sido tildado de estafador. "Todo esto ha sido causado por una mentira. ¿Te imaginas si me pasa algo? No les tengo miedo a los extorsionadores, sino que me da miedo dejar a mis hijos", añadió en la entrevista que ofreció el viernes 18 de octubre.

Director de 'Vaguito' explotó en ‘Ouke’

El pasado jueves 17 de octubre, Alex Hidalgo se vio envuelto en una controversia tras una intensa discusión en el canal de YouTube de Carlos Orozco, donde fue cuestionado por la donación de parte de la taquilla de la cinta a refugios de perros. Aunque se había especulado que varios albergues recibirían el aporte, el cineasta aclaró que solo un refugio será el beneficiario de la ayuda prometida.

La polémica comenzó después de que se filtrara un audio en el que aparentemente el director mencionaba "comunidades" en plural, lo que causó confusión sobre el destino de los fondos. El realizador de ‘Vaguito’ respondió asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas por los medios, y reafirmó que siempre dejó claro que el apoyo sería para un único albergue.

Ante la insistencia de los conductores, Hidalgo no ocultó su frustración al ser interrogado sobre el tema de las donaciones. "Revisen el video completo, siempre mencioné que el único beneficiado sería el albergue 'Vaguitos de 4 patas'", subrayó el cineasta, visiblemente molesto por lo que consideró una tergiversación de sus declaraciones.

En el transcurso de la conversación, el director insistió en que desde el inicio había sido claro en que la donación se destinaría a un solo refugio, desmintiendo los rumores en sentido contrario. Además, criticó a la producción del canal por "mostrar solo una parte del audio" y no analizar todo el material disponible.