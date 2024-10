El director de la exitosa película 'Vaguito', Alex Hidalgo, ha estado en el centro de la controversia luego de participar en el podcast 'Ouke', donde tuvo una acalorada discusión con los conductores. Durante la entrevista, Hidalgo fue cuestionado sobre el destino de las donaciones prometidas a albergues de mascotas. Los presentadores señalaron que el dinero recaudado solo fue destinado a un albergue, a pesar de que inicialmente se anunció que beneficiaría a varios. En lugar de aclarar los hechos de manera tranquila, Hidalgo respondió de manera agresiva, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

Durante la discusión, Alex Hidalgo se negó rotundamente a revelar la cantidad exacta de las donaciones realizadas y llegó a lanzar comentarios despectivos hacia una de las conductoras. Esta actitud generó indignación entre los seguidores del programa y del filme. Sin embargo, tras la polémica, Hidalgo reapareció en redes sociales para disculparse públicamente por su comportamiento. En un video, reconoció su error y pidió perdón a los conductores de 'Ouke' y al público que se sintió ofendido.

Director de 'Vaguito' pide perdón en redes sociales: "Soy humano, me puedo equivocar"

Luego de la controversia, Alex Hidalgo utilizó sus plataformas en redes sociales para emitir una disculpa formal. En su mensaje, admitió que llegó a la entrevista molesto debido a los comentarios negativos que se habían hecho sobre él y su película, lo que lo llevó a responder de manera inapropiada. “Para disculparme por las personas que se sintieron incómodas por la entrevista que di en un programa de internet, nunca tuve la intención de exaltarme, pero ya venían lanzando videos y cosas negativas sobre mí y llegué molesto”, comentó Hidalgo.

El director reconoció que su tono fue inadecuado y aseguró que no tenía intención de atacar a nadie. "Soy un ser humano y me puedo equivocar, no tenía intención de atacar y molestar a nadie, solo me quería defender. Le pido disculpas a todo el público", añadió. Hidalgo explicó que, desde el principio, la intención de las donaciones era beneficiar únicamente al albergue 'Vaguitos de 4 patas', y no a varios albergues, como muchos creían.

Alex Hidalgo, director de 'Vaguito', EXPLOTA EN VIVO tras ser cuestionado por las donaciones prometidas

Durante su participación en el programa de Carlos Orozco, Hidalgo fue confrontado con un audio en el que aparentemente se comprometía a donar a más de un albergue. Sin embargo, el cineasta aclaró que nunca fue su intención crear esa expectativa. "Revisen todo el video, yo siempre dije que el único beneficiado sería el albergue 'Vaguitos de 4 patas'”, expresó el director con frustración. Además, su actitud hacia una de las conductoras del programa fue duramente criticada, ya que hizo comentarios desconcertantes y ofensivos. Entre ellos, destacó: "Ya pues revisa, pues hija. Chambea (...) Haz tu chamba", y "Anda a recoger popó". Estas expresiones lo dejaron en una muy mala posición ante la opinión pública.

Uno de los puntos más criticados durante la entrevista fue la falta de transparencia sobre la cantidad exacta que se donaría. Alex Hidalgo mencionó que el 5% de la taquilla de la película 'Vaguito' se destinaría al albergue mencionado, pero se negó a proporcionar más detalles. También explicó que, además de la taquilla, las ganancias del libro de 'Vaguito', escrito por él mismo, serían parte de la donación. El director recordó las acciones benéficas que se realizaron durante el avant premiere de la película, así como la entrega de alimentos para perros en colaboración con cadenas de cine como Cinemark.

A pesar de la aclaración, la falta de cifras exactas y su actitud durante la entrevista continuaron generando preguntas y críticas entre los seguidores de la película. En su defensa, Hidalgo expresó en redes: “Seguimos con acciones benéficas que promueven el amor de las mascotas, muchos albergues pueden dar fe de ello. Mil disculpas de verdad". Sin embargo, la controversia sobre la gestión de los fondos sigue latente en el público.