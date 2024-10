El comediante Michael Ovalle, popularmente conocido como ‘El pato’, ha roto su silencio sobre el reciente ataque con una granada que sufrió el equipo de ‘La casa de la comedia’, donde él es parte del elenco. El humorista expresó su profunda preocupación por el incidente y condenó el acto de extorsión que puso en peligro la seguridad tanto del elenco como de los trabajadores del lugar.

Para entender mejor la situación, el ataque ocurrió en la mañana del jueves 17 de octubre, cuando extorsionadores dejaron una granada en la entrada del local ubicado en la calle José Alberto Quiñones, en la zona de Santa Clara, distrito de Ate Vitarte. La presencia del artefacto explosivo generó una gran alarma entre los vecinos y el personal de 'La casa de la comedia', quienes inmediatamente alertaron a las autoridades. Sin embargo, el equipo especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar y, tras una evaluación minuciosa, detonó la granada de manera controlada, sin causar heridos ni daños materiales.

¿Qué dijo Michael Ovalle tras el ataque con granada que sufrió ‘La casa de la comedia’?

El humorista Michael ‘Pato’ Ovalle manifestó encontrarse muy dolido tras el ataque con una granada en ‘La casa de la comedia’, donde es miembro del elenco. Según el actor, este acto de violencia ha generado un notable nerviosismo y temor entre todos los integrantes del equipo, quienes ahora se sienten inseguros en su lugar de trabajo

“La inseguridad nos tiene a todos nerviosos y temerosos, y ahora con esto nos deja con miedo por la seguridad de nuestras vidas. Nosotros somos alrededor de 50 personas entre artistas y técnicos”, le contó al diario Trome.

Asimismo, resaltó la importancia de la protección de los menores que participan en eventos públicos, advirtiendo sobre posibles riesgos. Por otro lado, instó a las autoridades a implementar acciones contundentes para asegurar la integridad de todos los asistentes. “Vienen a vernos hasta niños y sus vidas están en riesgo. Yo espero que las autoridades tomen cartas en el asunto, poner mano dura... para nosotros la función debe continuar, pero necesitamos las garantías”, le indicó al medio en cuestión.

Michael Ovalle expresó su preocupación por lo ocurrido a los integrantes de 'La casa de la comedia'. Foto: Facebook.

Luigi Carbajal: “Da miedo salir a trabajar”

Según lo reportado por América Noticias, los extorsionadores habían estado intimidando a los humoristas de ‘La casa de la comedia’ con mensajes mientras se encontraban en plena emisión de los programas. Además, se dio a conocer que los delincuentes habían enviado avisos a través de WhatsApp solicitando dinero, sin embargo, los responsables únicamente optaron por bloquear los números involucrados.

Uno de los integrantes es Luigui Carbajal, quien, pese a que no le tocaba grabar el jueves 17 de octubre, mostró su miedo por lo que viene atravesando: “Han dejado un explosivo afuera del local de grabaciones de La casa de la comedia en Ate, yo no he ido hoy porque no me tocaba grabar, pero igual estoy temeroso con esta situación”, le dijo a Trome.

También señaló que no es la primera vez que ocurre una algo así a los integrantes del elenco: “Ya hace dos semanas no fuimos a trabajar por esta misma razón, se cancelaron las grabaciones martes y jueves. Esta inseguridad cada día se sigue desbordando y da miedo salir a trabajar”, compartió.