El Polideportivo de Villa El Salvador fue escenario de un acontecimiento memorable en la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. Andrea Ampuero, reconocida por su destacada trayectoria en el vóley peruano, tuvo un enfrentamiento especial contra su hija, Brenda Quiroz Ampuero, quien debutó como profesional en el encuentro entre Rebaza Acosta y Deportivo Géminis.

Este duelo, que se extendió hasta el quinto set, no solo capturó la atención de los fanáticos del deporte, sino que también simbolizó el traspaso de un legado deportivo de madre a hija. Andrea, a sus 37 años, continúa siendo una figura activa en la competición, mientras que Brenda, con apenas 15 años, demostró que está preparada para seguir los pasos de su madre en la élite del vóley nacional.

Liga Peruana de Vóley: madre e hija se enfrentan

La emotiva jornada tuvo como punto culminante el debut profesional de Brenda Quiroz con la camiseta del Deportivo Géminis. Fue en el tercer set cuando la joven recibió la oportunidad de ingresar al campo para realizar un saque. Enfrente, su madre, Andrea Ampuero, lideraba al equipo de Rebaza Acosta en busca de una remontada.

"Cuando la vi entrar (al campo de juego) me puse nerviosa, me emocioné mucho (...) Ambas hemos estado ansiosas, no solo nosotras, sino también su hermano y mi familia. Ayer justo entré a su cuarto, le abracé y le dije ‘si te toca entrar, dale con todo y da lo mejor de ti, que gane el mejor equipo", expresó Andrea conmovida tras el encuentro.

Por su parte, Brenda reveló su intención de marcar un punto contra su madre en ese debut: "Estoy muy feliz por debutar, le quería hacer punto la verdad, porque me mandaron a dirigirle el saque, pero no se pudo. Voy a seguir esforzándome para poder tener más minutos y ganarle". El duelo fue tan competitivo como emocionante. Rebaza Acosta se llevó el triunfo tras una espectacular remontada (3-2). Aunque el equipo de Brenda ganó los dos primeros sets, las chalacas lograron igualar y forzar el ‘tie-break’, donde se impusieron con autoridad.

Legado en el vóley peruano

La historia de Andrea Ampuero en el vóley peruano está marcada por su dedicación y éxitos. En 2005, fue subcampeona sudamericana con la selección absoluta, consolidándose como una referente en el deporte. Ahora, su hija Brenda no solo sigue sus pasos, sino que ya ha representado a Perú en competencias internacionales, como el Mundial Sub 17 de este año. En ese torneo, Brenda fue parte fundamental de la escuadra juvenil que alcanzó un meritorio sexto lugar, dejando en alto el nombre de la selección peruana. Además, participó en un Sudamericano y una Copa Panamericana, demostrando su gran proyección a futuro.

Andrea siempre ha acompañado a Brenda en cada etapa de su desarrollo deportivo. Desde los viajes internacionales hasta los entrenamientos diarios, la conexión entre ambas ha sido clave para el crecimiento de la joven voleibolista. "Hubiese sido hermoso que podamos haber jugado en el mismo equipo, pero no se pudo dar. Igual estoy contenta", comentó Andrea tras el partido. Por su parte, Brenda aún tiene un largo camino por recorrer, pero ya cuenta con las herramientas necesarias para convertirse en una de las grandes figuras del vóley nacional. Con el apoyo incondicional de su madre y su talento evidente, el futuro de esta joven promesa luce brillante.