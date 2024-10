La participante de ‘El Gran Chef Famosos’, Claudia Centeno, más conocida en la farándula como ‘Canchita’, ha estado dando de qué hablar en el popular reality culinario de Latina. Su espontaneidad y sentido del humor han hecho que los seguidores la posicionen como una de las favoritas para llevarse la Olla de Oro.

Sin embargo, en la más reciente edición del programa, se reveló que ‘Canchita’ formó parte de la agrupación salsera ‘Son Tentación’, lo que dejó en shock al conductor José Peláez, quien no podía creerlo. Para confirmarlo, la actriz cómica sorprendió a todos con unos sensuales pasos de baile.

‘Canchita’ Centeno integrante de ‘Son Tentación’

En la edición del sábado 12 de octubre de ‘El Gran Chef Famosos’, el conductor José Peláez protagonizó un momento inesperado al acercarse a la cocina de ‘Canchita’ Centeno, quien tuvo como refuerzo a la cantante salsera Kate Candela. Al preguntarle desde hace cuánto se conocían, Candela interrumpió y generó intriga, insinuando un pasado desconocido de la locutora radial. “¿Tú sabes que Canchita ha sido una tentación? Esa no te la contaron” afirmó, revelando detalles sobre su paso con la famosa orquesta ‘Son Tentación’.

Peláez quedó atónito con la revelación y, queriendo saber más, le preguntó a ‘Canchita’ cómo iniciaba los shows con la agrupación. Entre risas, la locutora radial compartió el característico inicio de sus presentaciones: “Qué rico, ya llegó, ya está aquí… ¿Quién manda?”, compartió. Según videos en YouTube, la también actriz cómica animaba tiempo atrás los conciertos del grupo de salsa.

¿Cómo le fue a ‘Canchita’ Centeno en ‘El gran chef: famosos’?

El pasado sábado 12 de octubre se celebró la cuarta edición de la 'Noche de Desaprobados' en 'El Gran Chef Famosos, La Academia'. En esta emocionante competencia culinaria, los participantes, acompañados de sus refuerzos, se enfrentaron para mantenerse en la contienda, sin embargo, dos de ellos no lograron convencer al exigente jurado.

Los concursantes Canchita Centeno y Alejandra Baigorria, junto a sus respectivos refuerzos Kate Candela y Rafael Cardozo, no lograron salvarse luego de presentar su segundo plato. A pesar de ello, tendrán una nueva oportunidad la próxima semana para demostrar su talento y luchar por permanecer en la competencia.

En la siguiente fase de la competencia, los participantes que lograron salvarse y avanzar fueron: Andrés Salas, respaldado por Nicolás Galindo, y Chapasa, quien contó con el refuerzo de Jano Baca.

'Canchita' y Kate Candela tuvieron bajas puntuaciones en la última edición de 'El gran chef: famosos'. Foto: Latina.

¿Quién es ‘Canchita' Centeno?

Canchita Centeno, reconocida por su carisma y talento, es una destacada figura femenina en el mundo radial peruano, contando con 41 años de edad. Su versatilidad se refleja en su especialización en dirección artística y en la creación de contenidos originales para eventos corporativos. Además, se destaca por ofrecer shows de humor, espectáculos infantiles y animación para una amplia variedad de eventos, ya sean privados, sociales o corporativos.

En su perfil de LinkedIn, Canchita se presenta como Coach, Stand Up, escritora, conductora de televisión y locutora radial. Asimismo, brinda servicios de consultoría empresarial y es la propietaria de Happiness & Healthy Life Style. Su amplio espectro de habilidades y experiencia la posicionan como una profesional integral y versátil en el ámbito del entretenimiento y la comunicación.

"He nacido para entretener, el teatro me regalo la capacidad de compartir mis emociones con un publico, la radio me dio la capacidad de crear y mostrarme tal cual soy en mi locura y la televisión me permitió estar más cerca de la gente. Animar eventos y shows ... ¡He nacido y vivo para entretener! Hacer humor es cosa seria", se describió así Canchita Centeno.