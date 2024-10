Janet Barboza, conductora del programa matutino 'América Hoy', ha sorprendido al público con una reciente entrevista sobre su vida sentimental. A sus 50 años, Barboza afirma que, aunque no ha tenido la oportunidad de iniciar una relación con alguien mucho menor, no descarta la posibilidad de hacerlo en un futuro. Esta declaración ha generado diversas reacciones, especialmente considerando su larga trayectoria en el mundo del entretenimiento peruano.

Durante una entrevista, la popular 'Rulitos' comentó que le resulta llamativo recibir halagos y mensajes de hombres jóvenes. Entre risas, Barboza confesó que parte de su atractivo podría deberse a su independencia y estilo de vida relajado. "Soy una mujer independiente y el colágeno piensa que ya no va a gastar seguramente, y además no me complico la vida", aseguró. Además, agregó que nunca se puede predecir lo que pasará en el futuro, dejando la puerta abierta a nuevas experiencias amorosas.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre enamorarse de alguien menor?

Janet Barboza ha sido siempre una figura pública que no teme expresar su opinión y, en esta ocasión, no fue la excepción. Al ser consultada sobre si le atraen los hombres más jóvenes, la conductora no dudó en admitir que un hombre joven puede levantar el ego de cualquier mujer. “La verdad es que un hombre joven siempre va a levantar tu ego de mujer, se siente increíble que un hombre joven te esté escribiendo, te esté piropeando”, comentó Barboza, dejando en claro que disfruta de la atención que recibe.

Janet Barboza se sincera sobre su vida amorosa. Foto: difusión

Sin embargo, al preguntársele si estaría dispuesta a entablar una relación con alguien mucho menor, Barboza respondió de manera cautelosa. “No estaría con alguien mucho menor que yo porque, primero, no se ha presentado. Segundo, a los que me han escrito no los he considerado porque ya son bastante jóvenes, y tercero, nunca digo nunca porque no sabemos qué pasará mañana”, declaró. Esta postura ha despertado la curiosidad de muchos, quienes se preguntan si en el futuro veremos a la carismática presentadora acompañada de alguien significativamente más joven.

Janet Barboza sorprende al revelar que no sueña con casarse

Otro de los aspectos que llamó la atención en la reciente entrevista fue la revelación de Barboza sobre su perspectiva del matrimonio. A pesar de haber tenido diversas parejas a lo largo de su vida, la conductora confesó que nunca ha soñado con casarse. "No creo en el matrimonio, nunca he soñado con casarme, nunca me imaginé vestirme de blanco", afirmó con determinación.

Según la presentadora, esta visión viene influenciada por los consejos de su difunto abuelo, quien le inculcó la importancia de ser independiente y enfocarse en su vida profesional. Barboza destacó que, aunque ha tenido relaciones enriquecedoras, siempre se ha visualizado como una mujer independiente, sin la necesidad de formar una familia convencional. “Nunca me he visto formando una familia, casándome, teniendo hijos con ninguno de ellos. Siempre me he visto y visualizado independiente".

Enemistad entre Janet Barboza y Magaly Medina

Finalmente, no se puede hablar de Janet Barboza sin mencionar su ya conocida enemistad con la conductora de televisión Magaly Medina. Ambas figuras han protagonizado varios intercambios mediáticos cargados de tensión. Barboza ha sido crítica con el estilo de Magaly al conducir su programa, señalando que a menudo se ensaña con personajes débiles y evita confrontar directamente a figuras más poderosas.

La rivalidad entre Barboza y Medina tiene sus raíces en una entrevista que esta última realizó a la cantante Yahaira Plasencia, la cual Barboza calificó como superficial y poco profesional. Desde entonces, las tensiones han ido en aumento, con ambas conductoras lanzándose dardos envenenados desde sus respectivos programas.

Aunque Janet Barboza ha aclarado en varias ocasiones que no tiene un problema personal con Medina, su desagrado por la forma en que esta maneja su show es evidente. “No me gusta cómo lo maneja y cómo lo dirige; se ensaña con quien es débil, no confronta”, comentó en una de sus recientes entrevistas. Por su parte, Medina no se ha quedado callada y ha aprovechado cada oportunidad para responderle, intensificando aún más la controversia entre ambas.