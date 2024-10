Pamela López ha expuesto la falta de compromiso de Christian Cueva como padre, reveló que el futbolista no asume su responsabilidad y no atiende a sus hijos. Durante su participación en el programa 'Magaly TV, la firme', López evidenció su frustración al afirmar que Cueva ha estado ausente en la vida familiar, señalándolo de no haber criado a sus hijos ni de brindarles el apoyo que necesitan.

La situación se intensificó después de que 'Magaly TV, la firme' mostrara capturas de pantalla proporcionadas por López, lo que llevó a Cueva a reaccionar de manera controversial. El futbolista publicó en su perfil de Instagram una historia que incluía risas y un emoji de payaso, lo que desató especulaciones entre sus seguidores sobre la seriedad de las acusaciones.

Magaly Medina destapa conversación privada entre Pamela López y su equipo

Este jueves 3 de octubre, en el programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina dio a conocer detalles de una conversación mantenida entre Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, y su equipo de producción. Según la presentadora, la comunicación se realizó a través de WhatsApp.

Medina señaló que Christian Cueva habría enviado a sus hijos un par de zapatillas de una marca que, según López, sus hijos nunca han utilizado. La conductora resaltó que no se puede cambiar el estilo de vida al que los niños están acostumbrados y que, además, parece que el futbolista no compró las zapatillas, sino que fueron donadas.

Captura de pantalla que Pamela López mostró a nivel nacional sobre el papel de padre de Christian Cueva. Foto: ATV.

“Dice que le mandó esas zapatillas de una marca que ellos nunca han usado, no le puedes cambiar a tus hijos el estilo de vida que siempre han tenido. Y parece que él ni siquiera las compró, parece que se las donaron”, comentó Magaly Medina.

Pamela López indignada por actitud de Christian Cueva

En respuesta a esta situación, Pamela López expresó su indignación, afirmó que le parece un descaro la acción de Cueva. Aunque indicó que su posible relación con la cantante Pamela Franco le "tiene sin cuidado", enfatizó que sus hijos no solo requieren zapatillas, sino que merecen más.

Magaly Medina filtró audios donde Cueva manda a "vender marcianos" a Pamela López. Foto: ATV.

“Estoy realmente indignada porque es mucho descaro. Su romance me tiene sin cuidado, pero que no le pase a mis hijos lo que les corresponde es terrible, Magaly. Mis hijos no solo necesitan zapatillas”, afirmó la empresaria.

