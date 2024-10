Yandira Martínez, una joven que se casó el fin de semana en Juliaca, acusó públicamente a Pamela Franco de llegar más de una hora tarde a su matrimonio, a pesar de haber firmado un contrato. No solo eso, la puneña aseguró que la cantante peruana arruinó el día más importante de su vida. Ante esa situación, no se quedará con los brazos cruzados.



Yandira Martínez demandará a Pamela Franco



En una reciente entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, Yandira Martínez reveló que tomará acciones legales contra Pamela Franco por incumplimiento de contrato. Más allá de la tardanza de la artista, la joven contó que lo que más le molestó es que no le avisaron del retraso, pese a que su ‘wedding planner’ intentó comunicarse con ella desde las 5 p.m.



Yandira Martínez, la novia afectada por el retraso de Pamela Franco en su boda, explicó que firmaron un contrato en junio de 2024, en el que se especificó que la intérprete de ‘Dile la verdad’ debía de cantar de 6 a 8 p.m., sin embargo, llegó al local a las 7:20 p.m. y no actuó de inmediato, ya que exigió el pago pendiente antes de subir al escenario.

Yandira Martínez mostró los chats y pruebas que demostrarían que Pamela Franco incumplió el contrato. Foto: captura/América TV

“Primero que me cancele si no, ella no va a subir”, se puede leer en el mensaje del manager de la cantante y que ‘América Hoy’ mostró este martes 1 de octubre.



¿Cuánto le cobró Pamela Franco a Yandira Martínez?



En el contrato que firmó Pamela Franco y Yandira Martínez, se revela que la exvocalista de Puro Sentimiento le cobró 30 mil soles por dos horas. Antes del evento, la clienta le depositó 15 mil soles en dos partes. La otra parte le iba a cancelar antes el mismo día del evento, antes de su presentación.



Como Pamela Franco llegó tarde, Yandira Martínez se negó a darle los 15 mil soles. Por lo que, según dijo, quiso negociar. La joven propuso un descuento por el tiempo perdido, pero no llegaron a un acuerdo.



Martínez no solo se indignó porque durante un buen tiempo su boda quedó sin orquesta, sino que sus invitados estuvieron esperando a Pamela Franco, quien ha sido vinculada a Christian Cueva en los últimos meses. “Yo lo que quería es que me hagan un descuento y que hagan el show por esos 20 minutos, pero él (mánager de Pamela) se cerró”, añadió.

Novia acusa a Pamela Franco de opacar su felicidad



En el programa ‘Todo se filtra’, la joven responsabilizó a Pamela Franco de haber "arruinado" su boda, un evento que había esperado por mucho tiempo. Yandira Martínez explicó que la ceremonia era sumamente significativa para ella, no solo por el valor del momento, sino porque, tras 19 años de relación con su pareja, finalmente habían decidido casarse. "Soy hija única, y mi madre siempre soñó con que me case y salga de casa como corresponde. Pamela Franco arruinó todo con su falta de respeto y profesionalismo", expresó visiblemente afectada.

Martínez también desmintió las declaraciones de la cantante, quien justificó su retraso mencionando problemas con el local. Según la novia, todo estaba en perfectas condiciones, tanto en seguridad como en infraestructura, lo que, en su opinión, refuta las excusas dadas por Franco en sus redes sociales. "Nosotros pagamos seguridad, Apdayc y todo lo necesario. No hubo ningún inconveniente. Lo que ella dice es completamente falso", afirmó de manera categórica.



Es importante mencionar que, poco después de hacerse pública la acusación, Pamela Franco utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y mostró su enojo ante las numerosas críticas que recibió en diferentes redes sociales.

