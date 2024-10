Brunella Horna DEFIENDE a Pamela Franco tras DENUNCIA por llegar tarde a show en Juliaca: “Es bien chamba”

Pamela Franco ha enfrentado varias denuncias y controversias recientemente. Una de las más notables ocurrió tras su llegada tarde a un show en Juliaca, lo que llevó a los organizadores a considerar una denuncia por incumplimiento contractual.

Aparentemente, Franco llegó una hora y media tarde a su presentación, lo que generó malestar entre el público y los organizadores. Se le había pagado el 70% del contrato, pero debido al retraso, los responsables del evento decidieron cancelar el resto del pago y considerar una acción legal. Al respecto, la reconocida panelista Brunella Horna detalló el tema.

Brunella Horna defiende a Pamela Franco en medio de la controversia por su presentación

Este lunes 30 de septiembre, en el programa de entretenimiento 'América hoy', la reconocida conductora Brunella Horna se pronunció sobre la polémica que envuelve a la expareja de Christian Domínguez, Pamela Franco. La artista ha sido denunciada por un cliente que la contrató para un show, alegó que llegó tarde al evento a pesar de haber recibido el 70% del pago acordado.

Brunella, quien es esposa de Richard Acuña, mostró su comprensión hacia la situación que enfrenta Pamela. “Mira para mí, obviamente que una novia siempre está nerviosa, hemos sido novias y queremos que todo esté perfecto, que esté como se ha planeado, pero no es la realidad, en la situación en el momento siempre hay que van a escapar de nuestras manos”, explicó Horna.

La ex chica reality de 'Bienvenida la tarde' enfatizó que estas situaciones son parte del espectáculo y deben ser entendidas.

“Son cosas que se tiene que entender, porque escapa de las cosas. No creo que haya sido con ganas de Pamela de no cumplir su contrato, lo dudo. Hay algo que reconocer de Pamela es que es bien chamba”.

Pamela Franco fue denunciada por tardanza en show en Juliaca

Según afirmaron los organizadores del concierto en Juliaca, Pamela Franco habría incurrido en un incumplimiento contractual al llegar tarde a su presentación, lo que generó malestar entre el público asistente.

"Muy buenas tardes, nuevamente, muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes. Queremos ofrecer las disculpas del caso, porque hace una hora y media debería estar aquí la artista Pamela Franco, pero, pasa que acaba de llegar", indicó la denunciante.

Los organizadores también evaluaron la posibilidad de presentar una denuncia formal contra Pamela Franco por los daños ocasionados, lo que podría afectar la imagen pública de la cantante y generar implicaciones legales en los días siguientes.

"Le quedan 40 minutos de presentación y quiere que se le cancele (...) Acá en Juliaca soy persona pública, así que vamos a continuar con una denuncia. El manager no lo ha hecho uno, dos o tres meses (antes), lo hemos hecho hace 7 meses. Espero la comprensión de cada uno de ustedes porque a mí me incomoda que en el escenario no esté el artista al que se le ha cancelado el 70% (del contrato)", sentenció.

