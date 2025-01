Desde un mirador donde se visualiza el megapuerto de Chancay, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, conversa con La República, horas antes de firmar un convenio con la comuna para capacitar a empresas a fin de que se integren a la cadena de valor de las bonanzas que genere el terminal portuario. Este y otras taras económicas los aborda sin tapujos.

-¿Cómo ve el ánimo empresarial para este año?

Las expectativas empresariales son mejores que las del año pasado, hay un poquito más de positivismo. Pero ahí viene el tema complicado del año electoral con tantos partidos. Lo que debemos tener son políticas de Estado. Eso creo que nos falta.

-¿Comparte la visión de Boluarte en Davos (Suiza) de que hay tranquilidad política, social y que la economía marcha bien?

No, definitivamente los hechos demuestran que no es así. Tenemos todo para poder desarrollar, a retomar tasas más altas, pero ahora lo principal es controlar el tema de la seguridad, sino se nos van a ir complicando más las cosas.

-Ya van 8 meses de crecimiento del PBI. ¿Hay espacio este 2025 para crecer por lo menos a 4% o es ficticio?

Lo veo bien difícil porque las predicciones incluso están para crecer menos, un 2,8%. Entonces, seguiría siendo un crecimiento mediocre. Además, el crecimiento de 3,2 que se ha obtenido (en 2024) ha sido gracias a la inversión pública, que ha crecido un montón por más del 12%.

-Sobre la eventual ley marco de zona económica especial, ¿al menos en Chancay qué postura tienen en relación con la del MEF que señala una tasa inicial de impuesto a la renta de 5%?

Falta una segunda votación para que se pueda crear la ley marco. Consideramos que sí es una herramienta importante que ha demostrado que funciona en todos los países, desde China hasta Estados Unidos. Hay más de 8.000 zonas económicas especiales en el mundo. Perú no tiene una legislación de zona económica especial privada. Es un régimen que te da facilidades aduaneras y beneficios tributarios, pero no es que venga una empresa y se instale ahí sin ningún compromiso.

Deben decir ‘voy a invertir tanto y generar tanto empleo en tantos años’. Y si no lo cumples, te quito los beneficios. Estamos de acuerdo en que se pague 15%, que sea gradual en 10 o 15 años. Si bien sería deseable que empiece con 0%, como Cámara de Comercio incluso no tendríamos problema en que empiece con 5%. Tampoco es una posición así rígida.

Demanda. El Megapuerto de Chancay ha despertado la necesidad de atender con urgencia servicios básicos y obras públicas en el distrito.

-En el caso del megapuerto de Chancay, señalan expertos que este se vende solo. ¿Aún necesitarían de estos beneficios?

Una cosa es el puerto mismo, que se vende solo y por su ubicación y tipo de calado pueda traer naves más grandes, y se puede convertir en un hub. Ahorita está iniciando con un 35% de carga nacional. Lo que el puerto está apuntando es a la carga de Brasil, a toda la zona de Acre, Rondonia, donde se mueven la soya y carne.

Entonces, el puerto sí, pero con la zona logística que se quiere hacer, tienes que ver el mundo y la región. Justamente, los US$79.000 millones que están saliendo de Asia a la región; Colombia tiene un plan para captar 11.000 millones, nosotros no tenemos ni un plan. Es un tema de dar incentivos.

-También está la nueva ley agraria. ¿No cree que las agroexportadoras están viviendo una bonanza económica y el empleo va muy bien, como para seguir disfrutando de beneficios tributarios?

Yo lo vería por este ángulo: la agroexportación desde que se dio la ley ha crecido mucho. Ha demostrado que la ley funciona. Y a la ley todavía le quedaban 10 años más. Era por 30, y a los 20 la cortaron. Entonces, primeramente, ahí estás quebrando una estabilidad jurídica.

No teníamos un solo arándano hace 10 años, ahora somos los primeros exportadores mundiales. Igual nos pasa con la uva y el espárrago, que era nuestra única estrella. Ahora tenemos como 5 o 10 productos estrella que han crecido. Tenemos mucho más por desarrollar con proyectos de irrigación.

Tenemos que siempre tener incentivos para poder atraer esa inversión. Somos de la idea de que un incentivo no debe ser permanente, sino temporal para que puedas desarrollar un determinado sector y después dejas libre.

-¿Más allá de que puedan pasar más de 30 años?

Ya no deberías tener beneficios tributarios. Le faltaban 10 años. Que se cumplan. Ya las inversiones se habían programado para ese tiempo y se ha interrumpido. No somos de (la idea) de que debas tener beneficios permanentes para los determinados sectores. Obviamente, algunos van a querer tener toda la vida sus beneficios, pero no, tienes que después tener la cancha nivelada.

-La criminalidad está rezagando puntos al PBI. ¿El Ejecutivo está apuntando bien sus estrategias sobre la inseguridad?

Definitivamente, el tema de seguridad tiene un impacto en el crecimiento económico. El costo que implica a las empresas en seguridad sigue creciendo considerablemente. Entonces, se hace menos competitivo. El estado de emergencia no va a funcionar. En seguridad, nosotros pensamos que tiene que haber cuatro ejes: liderazgo, presupuesto, inteligencia y articulación entre todos los actores, (incluyendo) Poder Judicial y Ministerio Público.

-¿Qué implica el convenio entre la CCL y la Municipalidad de Chancay?

Chancay se podría convertir en un hub regional. Hay 4.700 empresas y el 99,5% son micro. Las actividades industriales y comerciales que se pueden desarrollar en la (eventual) zona económica especial necesitan gente capacitada y que pueda haber una buena oferta laboral. Pero si vemos estadísticamente, solamente el 18,4% de la población económicamente activa acá tienen alguna formación técnica o profesional. Entonces, ahí hay una gran brecha. Uno de los aspectos del convenio es ayudar a capacitar a los empresarios y a funcionarios de la municipalidad.

