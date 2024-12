Exportaciones no tradicionales en Perú crecen 20,3% en octubre: ¿qué sectores impulsan este aumento?

Perú destaca como líder en crecimiento de las exportaciones no tradicionales a nivel regional. Foto: composición LR/Andina

En octubre, las exportaciones no tradicionales de Perú registraron un impresionante aumento del 20,3%, destacándose como uno de los mayores incrementos en la región. Asimismo, las ventas al exterior de productos no tradicionales alcanzaron un total de 2.158 millones de dólares, impulsadas por el dinamismo de diversos sectores.

A pesar de las caídas en las exportaciones de productos pesqueros y minerales no metálicos, la expansión de otros rubros ha contribuido a la consolidación de un crecimiento robusto. A lo largo de los primeros diez meses de 2024, las exportaciones no tradicionales acumularon 16.075 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 9,3% en comparación con el mismo período del 2023.

¿Qué sectores impulsan el crecimiento de las exportaciones no tradicionales?

El sector agropecuario ha sido uno de los mayores motores del crecimiento de las exportaciones no tradicionales en octubre. Productos como frutas, hortalizas y café han experimentado una creciente demanda en los mercados internacionales, lo que ha generado un aumento significativo en su volumen de ventas. En particular, el café ha destacado debido al incremento en su precio de exportación, lo que ha favorecido a los productores nacionales.

Además, los productos siderometalúrgicos también han jugado un papel clave en este aumento, gracias a un mayor precio promedio de exportación. A pesar de que sectores como la pesca y los minerales no metálicos han tenido un desempeño menos favorable, la diversificación de los productos exportados ha permitido mitigar estos descensos y seguir con un crecimiento positivo.

¿Cómo influye la variación en los precios de exportación en el aumento de las ventas?

El aumento en los precios de exportación ha sido un factor crucial en el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. En octubre, los productos siderometalúrgicos se beneficiaron de un incremento en su precio promedio, lo que contribuyó significativamente a los resultados positivos.

Sin embargo, no solo este sector se ha visto favorecido, sino también otros productos agropecuarios, cuyos precios han aumentado, particularmente en el café y en frutas como los arándanos y las paltas, lo que ha impulsado el valor de las exportaciones. Este fenómeno ha sido un reflejo de las condiciones favorables en los mercados internacionales, donde la oferta nacional ha sabido adaptarse a las demandas globales.

¿Cuáles son los principales destinos de las exportaciones peruanas?

En cuanto a los destinos de las exportaciones no tradicionales peruanas, octubre mostró un aumento en las ventas hacia la mayoría de los principales socios comerciales, con excepción de China, donde las ventas fueron más moderadas. En particular, Estados Unidos ha sido un mercado destacado para las exportaciones peruanas, con un crecimiento significativo en sectores como el textil, siderometalúrgico y químico.

Este comportamiento refleja la capacidad de Perú para diversificar sus mercados y expandir su presencia en diversas industrias. A medida que los productos peruanos se posicionan como opciones competitivas en mercados internacionales, la diversificación geográfica y sectorial seguirá siendo clave para mantener este crecimiento en el futuro.

¿Qué significa este crecimiento para la economía peruana?

El aumento de las exportaciones no tradicionales en Perú tiene un impacto positivo directo sobre la economía nacional. No solo contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), sino que también fortalece el empleo en sectores clave como la agricultura, la minería no metálica y la siderometalurgia.

Además, la diversificación de las exportaciones ayuda a reducir la dependencia del país de productos tradicionales, como los minerales, y a crear una base económica más sólida. A largo plazo, este crecimiento sostenido podría significar una mayor estabilidad económica para Perú, impulsada por la expansión de sectores productivos con alto valor agregado y una mayor competitividad en el comercio internacional.

¿Cómo se posiciona Perú en comparación con otros países de la región?

A nivel regional, Perú ha destacado como líder en crecimiento de las exportaciones no tradicionales, con un incremento del 9,3% en los últimos 12 meses hasta octubre. Este desempeño ha superado a países como Colombia (7,1%), México (4,5%) y Brasil (1,9%), consolidando a Perú como un referente en la exportación de productos no tradicionales en América Latina. Este crecimiento resalta la capacidad del país para adaptarse a las tendencias del mercado global y aprovechar las oportunidades que surgen en diversos sectores productivos.