Perú logra acuerdo para exportar mandarinas a Vietnam y se alistan arándanos

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que como resultado de una reunión técnica entre autoridades fitosanitarias del Perú y Vietnam se establecieron los protocolos fitosanitarios para la exportación de mandarina fresca a este importante mercado asiático.

“Es importante que el Senasa, como brazo estratégico del Midagri, siga gestionando el acceso de nuevos mercados, para incrementar las oportunidades comerciales de los productores peruanos y seguir creciendo en agroexportaciones”, sostuvo el titular del Midagri Ángel Manero.

Durante esta reunión, la delegación técnica del Senasa también presentó los avances que se tienen en las gestiones para el acceso de arándano a este país; que se encuentra en la etapa de análisis de riesgo de plagas. Por su parte, la delegación de Vietnam manifestó que luego de haber cerrado los requisitos para mandarina, se continuará con el arándano, “este proceso será más rápido” señalaron.

La delegación peruana estuvo integrada por el director de Sanidad Vegetal del Senasa, Orlando Dolores y la Embajadora de Perú en Vietnam, Patricia Ráez.

En base a los acuerdos establecidos, la autoridad fitosanitaria de Vietnam publicará en su diario oficial los requisitos acordados y el Senasa publicará la lista de lugares de producción y empacadoras que podrán iniciar las exportaciones de mandarinas a este país asiático.

Agroexportaciones con ventas por más de US$ 8,000 millones

Las agroexportaciones mantienen una senda de crecimiento. Prueba de ello es que durante los primeros nueve meses del año (enero-setiembre), registraron ventas por US$ 8.037 millones, que implicó un aumento de 20,7% en comparación a las colocaciones registradas en el mismo periodo del 2023.

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 818 millones, cifra que significó un aumento de 55,2% respecto a lo registrado en 2023, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 728 millones) y azúcar de caña (US$ 22,6 millones), cuyas ventas ascendieron en 66,8% y 199,9% respectivamente. Estos productos explican el 91,8% de las agroexportaciones tradicionales.