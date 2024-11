El servicio de Yape, la billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP), registró una nueva interrupción el 18 de noviembre de 2024, impactando a miles de usuarios a nivel nacional. Hasta el momento, no se han emitido explicaciones oficiales sobre las causas de la falla, mientras que las redes sociales se han llenado de reportes de usuarios que no han podido efectuar transacciones en los últimos minutos.

Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 06:30 p. m., las plataformas X (anteriormente Twitter) y Facebook comenzaron a recibir múltiples quejas de personas que enfrentaron problemas para realizar transferencias y pagos.

Caída de Yape 2024: usuarios reportan molestias por caída de aplicación

En las redes sociales, varios usuarios expresaron su malestar en publicaciones individuales, mientras que otros etiquetaron al Banco de Crédito del Perú (BCP). Un usuario comentó: "A mí no me deja entrar a mi cuenta. Creo que se cayó Yape otra vez". Otro usuario menciona: "A alguien más no le deja pagar con Yape, tarjeta BCP o la de contacto de BCP con Apple?".

Reportan caída de Yape en X. Foto: captura de pantalla/X

Por otro lado, usuarios de Facebook también expresaron su preocupación por la caída de una de las billeteras digitales más utilizadas del Perú. Usuarios comentaron en la última publicación de Yape por Facebook que: "No funciona, se volvió a caer hasta mi tarjeta" o "Me acabo de transferir a mi cuenta Yape y sin embargo no me llega el dinero y mi saldo está en cero [...]"

Usuarios reportan fallas en el sistema y disminución de dinero en sus cuentas. Foto: captura de pantalla/Facebook

¿Qué es Yape?

Yape es una billetera digital creada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), diseñada para facilitar transacciones financieras de manera ágil y sencilla desde dispositivos móviles. Entre sus principales funciones se encuentran el envío y recepción inmediata de dinero, pagos en comercios a través de códigos QR, recargas de saldo y pago de servicios públicos. Además, su alcance se ha expandido internacionalmente, estando disponible también en Bolivia.