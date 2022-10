Crean comisión para evaluar alternativas para compensar a afiliados que aportaron menos de 10 años a la ONP

El Pleno del Congreso aprobó con 100 votos a favor el texto sustitutorio de los proyectos de ley 110, 416 y 472 para crear una Comisión Especial Multisectorial encargada de establecer los mecanismos de compensación y alternativa de administración de pensiones a los aportantes y ex aportantes al Sistema Nacional de Pensiones, incluso para aquellos que no acceden a una pensión de jubilación por no cumplir con el tiempo mínimo de 10 años de aportaciones a la ONP.

La comisión estará conformada por 9 miembros, (1) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, (1) Ministerio de Economía y Finanzas, (3) Congreso de la República, (1) Oficina de Normalización Previsional, (1) Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, (1) representante de los aportantes y (1) representante de los exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones.

Dentro de las funciones que tendrá que desempeñar esta comisión se encuentra proponer lo mecanismos de compensación, respecto a los aportantes y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones que no accedan a una pensión de jubilación por no haber cumplido con el tiempo mínimo de aportación de 10 años.

También deberán analizar la viabilidad de incorporar al Sistema Nacional de Pensiones a aportantes y exaportantes del Sistema Privado de Pensiones. Así como evaluar la posibilidad de permitir una pensión acumulativa entre cónyuges o uniones de hecho, y que las pensiones no pagadas a quienes puedan acogerse de forma retroactiva a la ley sean reconocidas.

Se debe tener en cuenta que el Perú tiene una población económicamente activa de 17,8 millones, de este número el 72% están afiliados a un sistema de pensiones. De los 13 millones de afiliados, solo aportan de forma efectiva 4,6 millones y 8,1 millones de afiliados no mantienen aportes activos, según cifras de fuentes oficiales a junio de 2021.

Ya que la iniciativa fue exonerada de segunda votación, el Ejecutivo tendrá 15 días para observarla, de lo contrario será publicada de forma oficial para su entrada en vigencia. El MEF tendrá un plazo de 90 días hábiles para emitir el reglamento.