Ejecutivo transfiere más canon minero a gobiernos regionales

Roberth Orihuela

En lo que va del año, el Gobierno nacional ha realizado diferentes transferencias a los gobiernos regionales y locales, cuyo origen es el canon minero, que proviene de las operaciones que se desarrollan en el país. Las regiones del sur han sido las más beneficiadas, que en algunos casos han recibido montos históricos. De acuerdo al economista Glenn Arce Larrea, el motivo de tan altas cantidades es el incremento del precio de los minerales , que se vivió el año pasado y sigue hasta ahora.

La región que recibe este año una cantidad histórica es Puno. Pasó de recibir S/ 114.5 millones en el 2021 a S/ 525.8 millones en lo que va del año; casi cinco veces más . De igual forma, las regiones de Tacna y Arequipa este año han recibido el doble en comparación con el año pasado. Y la región que más dinero tiene por el rubro de canon minero sigue siendo Cusco, que acumula S/ 627.9 millones.

Al respecto, el economista Arce explica que el principal motivo para este incremento en el presupuesto por canon es el precio que tuvieron los minerales el año pasado. “ El oro, la plata y el cobre son nuestras principales exportaciones de la industria extractiva . Y el año pasado los precios estuvieron por las nubes, con montos históricos. Esto generó no solo el incremento natural del canon y las regalías, sino también más recaudación por el impuesto de sobreganancias mineras. El canon que los gobiernos regionales y locales reciben hoy es producto de lo recaudado en el 2021″, apunta.

Arce, explica que los recaudado por canon es alto, debido a que los precios de los metales no han variado mucho. Por ejemplo, el precio de la libra de cobre es de US$ 3.22 en el mercado internacional; la plata a US$ 18.6 la onza y el oro a US$ 1720 la onza.

Perú también exporta estaño, zinc y otros metales. El especialista señala que hubo un amago de recesión en China, pero hasta el momento los precios se mantienen.

A donde irá el recurso

Sin embargo, lo que genera dudas es en qué se va usar tanto dinero. Rodolfo Marquina, economista del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Descosur), indica que es el momento de que los gobiernos regionales empiecen a pensar en obras de envergadura para generar movimiento económico y, sobre todo, empleos. “En Arequipa hay que reactivar las obras, pero también plantear proyectos priorizando la educación, salud y la generación de oportunidades laborales. Por ejemplo, el mejoramiento y construcción de colegios, la contratación de personal médico y construcción y mejoramiento de hospitales. Todo esto puede ser financiado con el canon minero sin problemas”.

Pero el problema, señala el economista Arce, es que los gobiernos regionales y locales han mostrado demasiada incapacidad técnica para gastar el dinero. “Una gran traba es que el Estado no permite pagarles bien a los técnicos que formulan proyectos de impacto. Esto es un problema, porque dichos profesionales necesitan ser bien pagados. Entonces, al no haber capacidad de proyectar grandes obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, nos quedamos con obras como las que vemos en Yarabamba, por ejemplo, donde hay un estadio que ha quedado como un elefante blanco”, indicó el economista y docente de la UNSA.

Más proyectos, más Canon

Glenn Arce señala que la recaudación hubiera sido mayor si los proyectos mineros, que están parados en regiones, ya estuvieran operando. Solo en Arequipa, Tía María y Zafranal siguen a la espera por problemas con las poblaciones. En Cusco, Puno, Moquegua y Tacna también hay proyectos mineros que no arrancan por problemas con las comunidades.