Producción del agro peruano caería 30% y desataría crisis alimentaria

El riesgo de que se desate una crisis alimentaria global ya comienza a tomar fuerza, debido a que el alto costo de los alimentos básicos ha puesto al borde de la hambruna a cerca de 250 millones de personas en el mundo, en un contexto agravado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, según The Economist.

La revista recuerda que ambos países abastecen el 12% de las calorías comercializadas, y que actualmente los precios del trigo han subido un 53% desde inicios de año y repuntaron otro 6% en mayo, luego de que la India anunciase la suspensión de las exportaciones por una alerta de calor.

Asimismo, Rusia y Ucrania suministran el 28% del trigo comercializado a nivel mundial, además del 29% de la cebada, el 15 % del maíz y el 75 % del aceite de girasol.

“La crisis amenaza con empeorar, en un contexto donde los alimentos importados se han encarecido y seguirán haciéndolo como los cereales y leguminosas, los cuales están impactados a nivel internacional”, aterriza el investigador de Grade, Eduardo Zegarra.

En emergencia

En nuestro país la situación se complicaría de no mitigar la crisis de los fertilizantes, lo que podría poner en riesgo alimentario a 15,5 millones de peruanos, tal como lo advirtió la FAO hace algunos días.

De hecho, más de una quinta parte de todas las exportaciones de fertilizantes están restringidas a nivel global, lo que preocupa a un gran número de agricultores locales por los altos costos que se registran desde el 2020 por las disrupciones del comercio internacional y que se acentuó con el conflicto en Europa. Este escenario avizora una caída en la intención de siembra y rendimiento de la próxima campaña agrícola de algunos productos, pero no un desabastecimiento total.

Autorizan compra de fertilizantes

Ayer, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia 013-2022 que autoriza la compra de fertilizantes nitrogenados del exterior, con un financiamiento total de S/ 348 millones 887 mil 735, cifra muy por debajo de los S/950 millones presupuestados inicialmente.

La adquisición de este primer lote será realizada por Agrorural hasta el 15 de agosto del 2022. La distribución también estará a cargo de dicha oficina técnica y será entregada gratuitamente a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales.

Rogelio Huamani, director ejecutivo de Agrorural, afirmó que se encuentran en los actos preparartorios para el proceso de selección de los países que presentaron proforma de stock y precios. China, Rusia, Uzbekistán, Ecuador, Bolivia y Venezuela son solo algunos de ellos.

Sobre el particular, Eduardo Zegarra, también exasesor de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), señaló que la cantidad establecida en el DU alcanzará solo a cubrir a 400.000 hectáreas; es decir, un 25% de un total de 1,6 millones de hectáreas que usan fertilizante.

Según señaló Huamani, las hectáreas restantes tendrán que esperar la presentación de un proyecto de ley al Congreso, donde se determinará un nuevo presupuesto.

Crisis alimentaria acecha al Perú

La Organización de Estados Americanos (OEA) declaró en emergencia a América Latina debido a la actual crisis de fertilizantes con el fin de preservar la seguridad alimentaria. “Es un pronunciamiento colectivo aprobado por consenso tras una iniciativa peruana. Lo principal es que la región tome conciencia formalmente”, explicó a La República el embajador peruano de dicha organización, Harold Forsyth.

Forsyth precisó que a través de Luis Almagro, secretario general de la OEA, se ejecutarán las gestiones inmediatas con organismos financieros como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para afrontar este drama colectivo. Tras ello, adelantó que el próximo 21 de junio se reunirán con Almagro para evaluar los resultados de cada encuentro con estas entidades.

El diplomático reconoció que hay un riesgo latente de crisis de seguridad alimentaria en la región, y a medida en que se agudiza el problema con los fertilizantes se irán también agrandando las desigualdades. En esa línea, saludó que desde el Gobierno se haya emitido un decreto de urgencia para la compra de fertilizantes.

“Abastecer de fertilizantes a los agricultores del Perú es vital en este problema global y colectivo (…) Lo que ocurre es que este problema de fertilizantes está generando más desigualdad”, sostuvo.

Finalmente, recalcó que la seguridad alimentaria es un tema clave para la OEA, y tratarán esta problemática en la próxima Cumbre de las Américas a desarrollarse en Los Ángeles, donde estará el presidente Pedro Castillo junto a otros mandatarios de la región por invitación de Joe Biden.

Habrá menor producción peruana

Solo hasta marzo del 2022, la presente campaña que acaba en julio ha tenido un avance de 84,1%, con un total de 1 millón 852 mil 182 hectáreas sembradas.

Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), estimó que la intención de hectáreas sembradas de la próxima campaña agrícola, que inicia en agosto, caería un 14%; mientras que la productividad de alimentos como el arroz, la papa, maíz amarillo duro, legumbres y hortalizas retrocedería un 30%.

“Se prevé una menor intención de siembra provocada por el incremento de costos, por falta de dinero del agricultor. Pero el otro problema es la menor producción de alimentos, ya que no usan la cantidad de fertilizantes necesaria. Se puede estimar una caída de 30% de la producción y la intención de siembra será un 14% menos”, comentó a este diario.

Para ejemplificar lo siguente, Janet Gomez, presidenta del Comité de Productores de Maíz del valle Huaura-Sayán -que congrega a más de 9.000 pequeños productores- cuenta que anteriormente en promedio sembraban hasta 10 hectáreas, pero con la crisis de fertilizantes se dejarán de trabajar entre tres o cuatro, con lo cual coincide en que habría una reducción del 30% en la producción de su localidad.

Dicho panorama se complica porque se han visto obligados a pagar hasta S/ 250 por una bolsa de fertilizantes, cuando habitualmente destinaban cerca de S/ 70.

“El pequeño agricultor garantiza la seguridad alimentaria, no como las exportaciones que dan empleo masivo, pero sin alimentos no habrá nada que comprar así tengas dinero”, resumió.

Una situación similar es la que prevé Oswaldo Seminario, agricultor e integrante de la Junta de Usuario de Riegos del Bajo Piura, quien narra que sus costos de producción han subido de S/ 7.000 a S/ 12.000 para producir una hectárea de arroz. Mientras que los gastos por el maíz amarillo han avanzado de S/ 6.000 a S/ 9.000.

“Este incremento significa que la crisis alimentaria que se viene de aquí a unos cuantos meses será fuerte, ya que los costos de producción elevarán los precios, acorde a la oferta y la demanda. Los costos de la producción que está saliendo y está por salir se van a reflejar en dos o tres meses. Hay que dejar en claro que no habrá una caída del suministro”, comentó el productor piurano.

Finalmente, Hermitaño Rojas, presidente de la Asociación Peruana del Arroz (Apear), garantizó que la campaña de siembra, cosecha y distribución del grano está asegurada.

“Por el arroz no tenemos que alarmarnos. Si bien, en algunas parcelas ha bajado su rendimiento no golpeará al mercado peruano”, aseguró. ❖

Zea: “El MEF limitó recursos para compra de fertilizantes”

Ante los cuestionamientos por la reducción de presupuesto para comprar fertilizantes, que se aprobó por S/ 348 millones cuando la cifra inicial era S/ 950 millones, el titular del Midagri, Oscar Zea, manifestó que esta fue decisión del MEF por falta de recursos. “Nuestros técnicos han conversado con el MEF y determinaron ese acuerdo. No hay plata, no hay suficiente dinero”, manifestó.

Asimismo, ante los cuestionamientos de Conveagro porque ese lote de fertilizantes solo cubriría una pequeña parte de la demanda, Zea señaló que no reconoce la legitimidad del gremio agrícola. " No representa a nadie, y no quiero discutir de este tema”, enfatizó a RPP.

Al respecto, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, señaló que “todas las organizaciones agrarias han pedido la salida del ministro que está llevando a la peor crisis histórica del sector”.

Por otro lado, Zea anunció que destituirá del cargo al secretario general del Midagri, Paul Jaimes.

Datos

Panorama. La producción del sector agropecuario, de acuerdo al valor bruto, fue de 3,7% en el primer trimestre del año 2022.

Sobreposición. Según el Midagri, tras las pérdidas en el 2020, en Perú se recuperan las siembras de arroz y de maíz amarillo duro. Este último destinado principalmente para el sector avícola.