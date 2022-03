Pérdida de confianza elevará costo de créditos

La agencia de calificación financiera Standard & Poor’s (S&P) anunció el pasado viernes que la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de Perú bajó de BBB+ a BBB, siendo esta la segunda calificación más baja en grado de inversión.

La S&P alega que la decisión se tomó como producto de la constante parálisis política del Perú, que debilita los esfuerzos para mantener una sólida confianza en los inversores y que limita las perspectivas de crecimiento económicas.

Aunque vale enfatizar que la S&P revisó la perspectiva del Perú de negativa a estable, debido a que se aguarda un continuo ajuste fiscal que mantendrá la deuda neta del gobierno general por debajo del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) en los próximos dos a tres años.

¿Cómo afecta la rebaja?

La pérdida de reputación para estos agentes se traducirá en el encarecimiento del endeudamiento para el ciudadano tanto para las decisiones políticas del país como para los hogares, ya que habrá un mayor costo de crédito a raíz de la menor credibilidad, señala el decano de la facultad de Economía de la UP, Carlos Casas.

“Vemos lo que está pasando en Petroperú. Estos dimes y diretes en la principal empresa del país juega a favor de que tengamos todo este problema. Se da (la rebaja) más por el mal manejo y la incertidumbre de que haya políticas populistas, aunque es poco probable porque el MEF es bastante ortodoxo, pero este ruido político nos arrastra a un entorno mediocre”, sostiene para La República.

No obstante, Casas reconoce que el Perú tiene un ratio de endeudamiento no muy alto, y para salir de la senda negativa urge incentivar la recaudación para reducir la deuda de este año a partir de la generación de más impuestos, aunque, con la “actual alianza” entre el Ejecutivo y el Congreso, cree que no se aplicarán las reformas necesarias para asegurar el crecimiento del país.

Por su parte, Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, agrega que el downgrade de la calificación de deuda traerá menos crecimiento, menos trabajo y más pobreza, ya que subirá el costo de capital y tasa de riesgo de las empresas, proyectos y activos que operan en el Perú.

Además, señala que el valor presente neto de los flujos de caja a futuro de los negocios y emprendimientos irá a la baja, y los nuevos proyectos serán económicamente menos viables. Por otro lado, las empresas se endeudarán a una mayor tasa e invertirán menos.

“Más riesgo trae menos inversión, menos actividad económica, menos negocios, menos trabajo, más pobreza. El Estado recaudará menos impuestos y tendrá que destinar más dinero para pagar intereses por deuda. Menos colegios, hospitales, entre otros. Todos perdemos”, concluyó.

MEF pone paños fríos tras downgrade

El Ministerio de Economía y Finanzas recordó que, pese a la caída, el Perú se mantiene como el país con la segunda mejor calificación crediticia de la región por implementar políticas prudentes y pragmáticas.

Esta fortaleza se explica por la mayor reducción fiscal del año pasado –bajó de 8,9% del PBI en el 2020 a 2,6% en el 2021–. Sumado a que se acumularon ahorros fiscales líquidos por casi 2,2% del PBI.

Añaden que la deuda pública (36,2% del PBI en el 2021) se mantiene como una de las más bajas entre economías emergentes (64,3% del PBI) y de Latam (73,0% del PBI).

El dato

Mirada. S&P prevé que el PBI peruano crecerá este año 2,5%, gracias a factores externos como los altos precios de metales pese a repunte de costos de financiamiento.