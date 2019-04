Conoce los pasos para constituir tu empresa

El el Perú, el 96,5% de las empresas son Mypes, y de estas, casi el 80% son aún informales. Formalizar una empresa no es difícil, solo es necesario el proceso de constitución. Este proceso consiste en que una persona o grupo de personas registran su empresa a fin de hacerla formal.

Antes de iniciar el proceso es necesario evaluar el tipo de negocio que se desea, el capital con el que se cuenta y cómo se va a financiar. Además de la aceptación que se tendrá frente al mercado.

Aquí te explicamos los pasos a seguir para constituir una empresa o sociedad:

1. Búsqueda y reserva de nombre: La reserva de nombre es el paso previo a la constitución de una empresa o sociedad. No es obligatorio pero sí recomendable para facilitar la inscripción de la empresa o sociedad en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. En este paso el registrador público verifica que no existan coincidencias parciales o totales a fin de no generar confusiones.

2. Elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa o Sociedad: Con este documento, el titular de la empresa o los miembro de la sociedad manifiestan su voluntad de constituir una personalidad jurídica. El acto constitutivo consta del pacto social y los estatutos. Asimismo, se nombra a los primeros administradores, de acuerdo a las características de la persona jurídica.

3. Aporte de capital: Podrá aportarse dinero, el cual se acreditará con el documento expedido por una entidad del sistema financiero nacional; o bienes los que se acreditarán con la inscripción de la transferencia a favor de la empresa o sociedad, con la indicación de la transferencia en la escritura pública o con el informe de valorización detallado y el criterio empleado para su valuación, según sea el caso.

4. Elaboración de Escritura Pública ante el notario: Una vez redactado el acto constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y lo eleve a Escritura Pública. De esta manera se generará la Escritura Pública de constitución. Este documento debe estar firmado y sellado por el notario y tener la firma del titular o los socios, incluidos los cónyuges de ser el caso. El costo y el tiempo del trámite dependerán de la notaría que elijas.

5. Inscripción de la empresa o sociedad en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp: Ya sea en el Registro de Sociedades, para las sociedades anónimas cerradas, abiertas, sociedad comercial de responsabilidad limitada; o en el Registro de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. En la Sunarp obtendrá un asiento registral de inscripción de la empresa o sociedad como persona jurídica. Este procedimiento normalmente es realizado por el notario. El plazo de calificación es de 24 horas desde la presentación del título. Recuerda que la Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos.

6. Inscripción al RUC para Persona Jurídica: El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica como contribuyente a una Persona Jurídica o Persona Natural. El RUC contiene los datos de identificación de las actividades económicas y es emitido por la Sunat.

Al estar registrado en la Sunarp tienes ciertos beneficios como la libertad de expner legalmente la marca, podrás emplear a personas que obtengan beneficios del Estado, podrás acceder a préstamos bancarios, logar una estabilidad económica y social, entre otros.

Cabe mencionar que estos trámites se pueden hacer de forma digital o presencial.

Para conocer más a detalle los pasos, haga clic aquí.