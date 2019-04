Agroexportación alcanzó los US$ 1.137 millones durante el primer bimestre

La balanza comercial agraria (tanto tradicional como no tradicional) en el primer bimestre del año fue superavitaria para Perú en US$ 310,8 millones, mientras que los envíos al exterior superaron lo US$ 1.137 millones, en cuanto a las importaciones llegaron a los US$826 millones.

Alfonso Velásquez Tuesta, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), resaltó el impacto positivo que ha generado este sector en la economía nacional, sobre todo en la generación de empleo, ya que el año pasado se crearon más de 1,596 millones puestos de trabajos (directos, indirectos e inducidos), creciendo en 8% en relación al 2017.

La oferta de alimentos nacionales estuvo constituida en el periodo ya mencionado por uvas, mangos, arándanos, café y espárragos, principalmente, que llegaron a 119 mercados liderados por EEUU y Países Bajos.

En ese sentido, el gremio exportador afirmó que el reto es impulsar la agricultura familiar y sumar a más pequeños productores para que se sumen a la cadena agroexportadora. “Debemos sumar a más regiones de la sierra y selva”, enfatizó.❖