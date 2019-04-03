Conoce los grifos dónde la gasolina de 95 octanos es más barata

Si buscas ahorrar unos soles al momento de tanquear tu automóvil. En esta nota te mostramos los grifos en los que puedes conseguir la gasolina de 95 octanos más económico.
Según el aplicativo Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), éstos son los grifos que le ofrecen un combustible más barato:
|LURIGANCHO
|GRIFOS LOS DELFINES JR
|CARRETERA CENTRAL (AV. LIMA SUR) ESQUINA CON PASAJE JACARANDAES, SUB LOTE 34-B1, B2, B3
|
11.65
|CARABAYLLO
|ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L.
|AV. EL TRIUNFO CON CALLE 16 S/N INTERIOR
|
11.75
|PUENTE PIEDRA
|ENERGY OIL COMPANY S.A.C.
|CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 33.5
|
11.75
|PUENTE PIEDRA
|IMPORTACIONES SAN PEDRO SAC
|AV. NESTOR GAMBETTA S/N LOTIZACION LEONCIO PRADO, MZ. F, LOTE 83
|
11.79
|PUCUSANA
|ESTACION DE SERVICIOS MONTE EVEREST S.A.C.
|CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 56.80
|
11.83
|SAN JUAN DE MIRAFLORES
|GRIVAR S.A.
|AV DEFENSORES DE LIMA N° 630
|
11.89
|PUENTE PIEDRA
|INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C.
|AUTOPISTA VENTANILLA MZA. G LT. 100 LEONCIO PRADO
|
11.90
|LOS OLIVOS
|TRANSPORTES LAS VEGAS SA
|AV. ALFREDO MENDIOLA 6200 URB. MOLITALIA (PANAMERICANA NORTE KM. 20)
|
11.93
|SAN MARTIN DE PORRES
|GRIFO JULIO III
|INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ.C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL.
|
11.93
|PUENTE PIEDRA
|ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C.
|LOTIZACION SEMI RUSTICA LEONCIO PRADO LOTE 108 MZ I
|
11.95
Cabe indicar que