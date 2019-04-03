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Conoce los grifos dónde la gasolina de 95 octanos es más barata

Si busca ahorrar unos soles al momento de tanquear tu automóvil. Lee esta nota.

Si busca ahorrar unos soles al momento de tanquear tu automóvil. Lee esta nota.

Si buscas ahorrar unos soles al momento de tanquear tu automóvil. En esta nota te mostramos los grifos en los que puedes conseguir la gasolina de 95 octanos más económico.

Según el aplicativo Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), éstos son los grifos que le ofrecen un combustible más barato:

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LURIGANCHO GRIFOS LOS DELFINES JR CARRETERA CENTRAL (AV. LIMA SUR) ESQUINA CON PASAJE JACARANDAES, SUB LOTE 34-B1, B2, B3  

11.65
CARABAYLLO ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. AV. EL TRIUNFO CON CALLE 16 S/N INTERIOR  

11.75
PUENTE PIEDRA ENERGY OIL COMPANY S.A.C. CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 33.5  

11.75
PUENTE PIEDRA IMPORTACIONES SAN PEDRO SAC AV. NESTOR GAMBETTA S/N LOTIZACION LEONCIO PRADO, MZ. F, LOTE 83  

11.79
PUCUSANA ESTACION DE SERVICIOS MONTE EVEREST S.A.C. CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 56.80  

11.83
SAN JUAN DE MIRAFLORES GRIVAR S.A. AV DEFENSORES DE LIMA N° 630  

11.89
PUENTE PIEDRA INVERSIONES SANTISIMA TRINIDAD S.A.C. AUTOPISTA VENTANILLA MZA. G LT. 100 LEONCIO PRADO  

11.90
LOS OLIVOS TRANSPORTES LAS VEGAS SA AV. ALFREDO MENDIOLA 6200 URB. MOLITALIA (PANAMERICANA NORTE KM. 20)  

11.93
SAN MARTIN DE PORRES GRIFO JULIO III INTERSECCION AV. CENTRAL Y AV. LAS TORRES MZ.C, LOTES 8, 9, 10 Y 11, ASOC. DE VIVIENDA. SANTA MARIA DE NARANJAL.  

11.93
PUENTE PIEDRA ESTACION DE SERVICIOS HERCO S.A.C. LOTIZACION SEMI RUSTICA LEONCIO PRADO LOTE 108 MZ I  

11.95

 

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