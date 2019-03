Perú, cuarto país en la región en consumo de cosméticos

El Perú ocupa el cuarto lugar en la región al registrar un mayor consumo per cápita (por persona) en cosméticos e higiene personal, revela el “Estudio de Inteligencia Comercial –Anual 2018 y Proyecciones al 2021".

Según se detalla el consumo por persona en el país es de US$ 541. Es decir, las peruanas gastan por este tipo de productos un promedio aproximado de S/ 1.780 por año.

“El consumo de las mujeres peruanas entre 20 años y 60 años se ha mantenido con respecto al 2017”, señaló Ángel Acevedo, presidente del Gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El ranking del consumo de cosméticos e higiene personal lo lideran Brasil y Chile con US$ 936 y US$ 646 per cápita, respectivamente.

Por el contrario, Ecuador y Bolivia presentan el menor gasto con US$ 426 Y US$ 384, cada uno.

Por categorías

Durante el 2018, el sector de cosméticos e higiene personal creció un 3,3% en soles y 2,5% en dólares, debido al tipo de cambio, comparado con el 2017.

La categoría que más creció fue la de tratamiento corporal con 5,4% al sumar ventas por S/ 648 millones.

Le siguen las categorías de tratamiento facial y capilares con 4,4% y 3,7%, respectivamente.

Mientras que las categorías de higiene personal, maquillaje y fragancias tuvieron un menor crecimiento de 3,3%, 2,7% y 2,3%, respectivamente.

Uno de los tipos dentro de la categoría de tratamiento corporal que más creció es la de bloqueadores y bronceadores con un 7,7%.

Perspectivas para el año

En un escenario conservador, este año el mercado de cosméticos e higiene personal crecería 4% (S/ 7.703 millones) pero en un escenario optimista el incremento sería de 6% (S/ 7.851 millones). Y para el 2021, en un escenario conservador se espera un crecimiento de 4% (S/ 8.252 millones) y en un escenario optimista un 6% (S/ 8.410 millones).

La clave