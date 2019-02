Trabajadores de regímenes especiales no podrán fraccionar sus vacaciones

Los trabajadores que laboran en empresas que operen bajo regímenes especiales como la microempresa, construcción, agricultura y otros, no podrán fraccionar sus vacaciones, según establece el reglamento del Decreto Supremo 1405, publicado hoy, que regula el disfrute del descanso vacacional remunerado para el sector privado.

"Los regímenes laborales especiales del sector privado se regulan bajo sus propias reglas. No les resultan aplicables las disposiciones del presente reglamento", precisa el punto 3.2 del artículo 3 de dicho reglamento.

Para German Lora, laboralista y socio del Estudio Payet, esta exclusión no es consecuente con el anuncio de la flexibilización de vacaciones que anunció anteriormente el gobierno, pues sólo permite fraccionar las vacaciones - incluso hasta en un día - al régimen general.

"Los regímenes especiales, como la microempresa, pequeña empresa, agricultura, no se rigen por este impositivo, cuando salieron a decir que la flexibilidad era para todos los regímenes. Me parece inconsecuente que sí se pueda hacer en el régimen general y no en la microempresa y pequeña empresa, o trabajadores del hogar o agrario", indicó.

En el mismo sentido, Percy Alache, director de PWC, señaló si el gobierno buscaba la formalización de las empresas, con este reglamento no se alcanzaría un buen impacto pues se excluye a los regímenes especiales.

"En los regímenes especiales la microempresa representa el 70%, mientras que las empresas medianas y grandes, donde se aplica el reglamento, sólo representan el 30%. Por ello, el impacto es menor en términos de formalización", anotó.

En ese sentido, la norma no estaría brindando dicha flexibilidad laboral en las empresas que tienen la mayor cantidad de trabajadores.

Acuerdo previo

Lora señaló que los dos reglamento publicados hoy, uno para el sector público, y otro para el privado, van por el mismo sentido, aunque para el servidor público se ha regulado más en la medida que también se requiere de un acuerdo entre el empleador y su jefe inmediato para aprobar el fraccionamiento de vacaciones.