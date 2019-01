Netflix duplica sus beneficios en 2018 y llega a 1.211 millones de dólares

La multinacional estadounidense de entretenimiento Netflix anunció que en su año fiscal 2018 obtuvo unos beneficios de 1.211 millones de dólares, más del doble de los 558 millones logrados en el ejercicio anterior.

De la misma forma, Netflix informó que cerró el 2018 con 139 millones de suscriptores en todo el mundo (58,5 millones de ellos en Estados Unidos) y experimentó un crecimiento de más de 20 millones de clientes en el mercado internacional (6 millones más en Estados Unidos).

Los resultados se publicaron hoy después de que el pasado 15 de enero la compañía anunciase que incrementará sus precios de suscripción entre un 13 y un 18 % en varios de los mercados en los que opera, entre ellos Estados Unidos y varios países latinoamericanos y caribeños.

Entre los contenidos más bien acogidos por el público el pasado año, la firma de Los Gatos destacó "Bird Box", "Dumplin'", "The Christmas Chronicles", "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón, "22 July", "Private Life" y "The Ballad of Buster Scruggs" de los hermanos Coen.