Paltas, uvas y café impulsaron las agroexportaciones en el 2018

En el 2018, las agroexportaciones alcanzaron los 7 mil millones de dólares, anotando un crecimiento de 12,4% frente al año anterior; según informó el titular del Ministerio de Agricultura, Gustavo Mostajo.

Las paltas frescas, uvas, café sin tostar, sin descafeinar, arándanos y espárragos son los productos que más se vendieron al exterior. Éstos concentraron el 44% del total de lo exportado.

Los productos que más crecieron su exportación durante el 2018 fueron las paltas frescas US$ 724 millones (25%), uvas frescas que alcanzaron US$ 718 millones (10%), café sin descafeinar, sin tostar US$ 711 millones (1%) y arándanos frescos US$ 590 millones (63%).

El ministro Mostajo recordó que su gestión, desde el inicio, se ha propuesto impulsar aún más las agroexportaciones, no solo gestionando el ingreso de nuevos productos al mercado internacional sino mejorando el posicionamiento de los actuales.

En tal sentido, recordó que este año se pondrá en marcha la segunda fase del Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria que busca la erradicación de mosca de la fruta, la eliminación de las enfermedades del ganado porcino y la mejora de la inocuidad de alimentos en la producción y procesamiento primario.