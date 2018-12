Plantean medidas para que las exportaciones peruanas se fortalezcan

A una semana de que el Presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara la ejecución de un Plan Nacional de Competitividad para mediados del 2019, diversos planteamientos han salido desde el sector exportador peruano para hacer realidad este anuncio, en el marco del I Foro de Políticas de Desarrollo de las Exportaciones, organizado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios Internacionales CIEN-Adex.

Justamente, Carlos Gonzales, director de la CIEN-Adex, consideró que “el trabajo público-privado es importante para que el Plan Nacional de Competitividad sea el fruto de un trabajo público-privado y que las políticas y programas estén alineadas con las iniciativas privadas”.

Asimismo, indicó que la coordinación privada es otro tema fundamental, ya que el dicho sector conoce los problemas y obstáculos que enfrenta. Además, es el que apuesta por el futuro, por lo que lo ideal es que los gremios representativos coincidan en una visión y elaboren propuestas.

Políticas sectoriales

En vista que cada sector económico tiene una problemática específica que la política macroeconómica no puede resolver, se defendieron las políticas sectoriales que deben ser implementadas desde el Produce. “La minería y la agroexportación son el mejor ejemplo de lo que se puede lograr con este tipo de políticas”, añadió.

Se planteó la urgencia de impulsar las mesas ejecutivas sectoriales, con un mayor compromiso de las instituciones públicas y ampliarlas a otros sectores productivos; asimismo, las Zonas Económicas Especiales que son espacios geográficos en los que se fomentan actividades productivas con ventajas comparativas y en las que también se pueden trabajar programas de fomento de las pymes.

Se observó la necesidad de una mayor integración de la Alianza del Pacífico, que en opinión de los expositores del mejor medio para afrontar los desafíos de la globalización y la cuarta revolución industrial. Se requiere una plataforma económica única con Chile, Colombia y México. En la agenda destacan la homologación de requisitos técnicos, integración financiera, agenda digital, educación y apoyo a las pymes”, sostuvo el director del CIEN-ADEX.

Recordó que la exportación ha sido uno de los principales motores de crecimiento de la economía, sin embargo, todavía es sensible a la variación de los precios internacionales de los minerales. En el caso de las no tradicionales, generalmente son más estables que las primarias, pero no tienen la escala necesaria para generar un gran impacto económico.

Participaron en el I Foro de Políticas de Desarrollo de las Exportaciones el ex ministro de la Producción, Piero Ghezzi; el socio-gerente de Economía Aplicada de Apoyo Consultoría, Geoffrey Cannock; el exministro de Transportes, José Gallardo Ku; el presidente del Instituto del Futuro y ex jefe de Ceplan, Carlos Anderson, y el director de Lampadia, Pablo Bustamante.