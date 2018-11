Elmer Cuba: "El abuso del poder monopólico está matando al empresario chico"

El economista y director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Elmer Cuba, aseguró que regular la competencia en diversos sectores económicos permitirá un mejor crecimiento económico.

"La concentración es el enemigo de la competencia, es el enemigo del crecimiento. Tenemos que ver que en todos los sectores no haya abuso de poderes monopólicos porque eso no está matando al consumidor, sino al empresario chico que quiere surgir. No lo dejan porque el mercado está taponeado", dijo en diálogo con La República.

En el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2018), el economista afirmó que "los países que han logrado resolver este problema, les ha ido mejor". No obstante, dijo que la solución es identificar las condiciones de mercado que permiten el ingreso de más competidores.

Por otro lado, se refirió al escenario económico peruano que está empezando a sufrir los efectos de las políticas proteccionistas en el mundo a causa de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para Cuba, aún con los efectos negativos, la economía peruana sigue siendo prometedora.

"La mina Quellaveco es capaz de producir a un costo de un dólar por libra y el precio (del cobre) ahora está en US$ 2,80. Perú es tan fuerte en lo minero que puede soportar precios bajos. Claro, es mejor que sea más caro porque habría más impuestos a la renta y más canon", agregó.