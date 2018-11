AFP Hábitat compraría Profuturo y llegaría al 41,5% del mercado

Desde Chile llegaron esta semana noticias que anuncian la inminente adquisición de Profuturo AFP por parte de AFP Habitat, con lo cual los aportes de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) se concentrarían en las manos de tres actores.

Al 31 de octubre, el SPP cuenta con 6.9 millones de afiliados, de los cuales AFP Habitat cuenta con el 15,6% y Profuturo AFP con el 25,9%. Por lo tanto, de concretarse la compra, AFP Habitat tendría el 41,5% de afiliados y se convertiría en el mayor actor entre las AFP, superando a sus competidoras Prima AFP (29,6%) y AFP Integra (28,9%).

Para Enrique Díaz, economista y exsuperintendente adjunto de la SBS, esta inminente concentración del mercado "es consecuencia de lo que ha estado pasando a nivel regulatorio", en referencia a leyes aprobadas por el Congreso como el retiro del 95,5% de los fondos, el uso de los fondos para compra de una vivienda, el Régimen de Jubilación Anticipada, entre otros.

"En el camino se cambiaron las reglas y probablemente Habitat ha visto que no ha logrado el nivel óptimo que estaba buscando. Esto va a generar que el grado de crecimiento del mercado va ir aminorando y los actores se van a empezar a juntar porque (el mercado) ya no será rentable para tantos", explicó a La República.

COMISIONES

Enrique Díaz sostiene que al no haber la competencia suficiente, las comisiones no lograrían alcanzar una tendencia a disminuir a largo plazo. Además, también podría afectar a las rentabilidades a largo plazo. "Si hay menos jugadores, también puede pasar que no hay la competencia suficiente y puede reflejarse por el lado de las comisiones y las rentabilidades. Esto no es inmediato, pero a largo plazo pudiera haber ese tipo de distorsión", indicó.

Al concentrarse el portafolio de las AFP en menos manos, bastaría que una de ellas tome una decisión de inversión para que el movimiento de activos sea más significativo, explica Díaz. "Hay que tomarlo con pinzas. Las AFP se han cuidado bastante de no hacer movimientos bruscos cuando hay volatilidades. Juzgando por la historia, sí hay riesgo pero es un riesgo acotado", aclaró.

Concentración

En una economía como la peruana que no cuenta con una regulación de fusiones y adquisiciones, los afiliados al SPP quedarían expuestos ante las llamadas distorsiones del mercado. Para Jorge Guillén, profesor de Finanzas de Esan, se generaría una concentración en el mercado del SPP y, por lo tanto, el sistema actual de licitaciones (subasta en la que se declara ganador a la AFP que cobra una menor comisión para los nuevos afiliados) no funcionaría de manera adecuada. "El sistema de licitación no ha mejorado la competitividad. Además funciona en un sistema donde hay pocos actores. Lo ideal es que pudieran haber más actores para que pueda haber competencia", señaló a este medio.

Explicó que, según cifras de la SBS, "AFP Habitat no retiene a sus afiliados. La gran mayoría se va después de 3 años por la calidad del servicio". "Lo único (positivo) es que garantiza estabilidad. Si tienes un mercado concentrado no es competitivo, pero sí es estable", comentó.

En tanto, Enrique Díaz coincide en que los afiliados no deberían preocuparse cuando una AFP adquiere a otra. "Es un sistema que ha sido diseñado con mucha seguridad. Cuando una persona se mude de una AFP a la otra, todo estará bastante protegido", aclaró.❧

Habitat no lideraría cartera administrada