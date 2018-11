¿Cuanto dinero llegó a tener Fidel Castro en su cuenta bancaria? [FOTOS]

Fidel Castro consumó un proyecto político que se propagó hasta Nicaragua y Venezuela. Su legado fue seguido por el también fallecido Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro; quienes sometieron a los ciudadanos a vivir como pobres mientras que ellos si aprovecharon de las bondades del capitalismo.

El guerrillero Castro, que en público portaba un uniforme militar, en su cuenta bancaria tenía tanto o más dinero que algunos reyes o sultanes.

Las afirmaciones sobre su enorme fortuna no la hicieron sus críticos, si no la prestigiosa lista Forbes, que en 2012 le definió como el séptimo mandatario más acaudalado del mundo.

De acuerdo con la publicación, 'El Comandante' habría llegado a acumular más de 110.000.000 de dólares en sus cuentas bancarias, que incluirían inversiones en el extranjero.

No obstante, tres años más tarde, la revista financiera aseguró que la fortuna de Castro había aumentado ocho veces su valor gracias a su intervención en empresas estatales. Una especulación que el gobernante no estaba dispuesto a tolerar. Menos cuando uno de sus ex guardaespaldas había comenzado una campaña mediática con tal de desprestigiar su enigmática vida privada.

Esta fortuna se construyó gracias a las ganancias proveniente de empresas estatales como CIMEX (grupo económico que incluye tiendas minoristas, servicios de transporte marítimo, un rent a car y una distribuidora de joyas), reseña El Mundo.

Otra fuente de sus ingresos vino de Medicuba (una importadora y exportadora de productos médicos, ligado al ministerio de sanidad de Cuba) o recintos ciudadanos como el Palacio de Convenciones de La Habana.

Cabe recordar que, en vida, el gobernante siempre negó toda acusación."Que lo prueben. Y si lo prueban no hace falta que preparen más planes, ni transición, ni tonterías de ese tipo. Si ellos prueban que tengo una cuenta en el exterior de 900.000.000, de 1.000.000, de 500.000, de 100.000, de 10.000.000, de un dólar, yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Vean, yo llevo 40 años. Vean, yo los desafío", dijo en ese entonces sobre la publicación de Forbes.

El gobernante comunista que falleció en el 2016 sometió a los habitantes de la isla de todo tipo de controles que abarcaron desde la comida hasta los servicios públicos, siempre culpó a Estados Unidos por el bloqueo, que por cierto no impidió que se movilizara en vehículos de último modelo o se vistiera de las más capitalistas de las marcas.