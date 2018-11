“El Bono Mi Alquiler demoró en salir, pero está saliendo más sólido”

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, explica que se generarían más de 70.000 viviendas sociales este año. Sin embargo, advierte que existen algunos problemas en la asignación de viviendas en la reconstrucción del norte: damnificados que no pueden ser ubicados y que impiden lograr entrega de 20.000 viviendas.

¿Por qué demoró tanto en salir el proyecto de ley para crear el Bono Mi Alquiler?

Se demoró bastante en salir. Yo pensaba que salía en agosto o setiembre, pero ahora está saliendo más sólido. Dentro del propio Gobierno existe el sistema de revisión por cada sector: algunos hacen sus sugerencias, comentarios. Hasta en el mismo Consejo de Ministros han habido algunos comentarios que al final enriquecieron el proyecto. Por ejemplo, la ministra de la Mujer nos dijo: “¿Por qué no hay opción para que las mujeres maltratadas puedan acceder a esto?”. Lo vamos a considerar en el reglamento.

¿Se sigue trabajando en la normatividad para que los fondos de inversión puedan comprar carteras hipotecarias?

Eso ya está. Eso lo hemos concertado con Fonafe, porque no había claridad en las competencias del Fondo Mivivienda. Estamos ahora trabajando dos reglamentos con la Superintendencia de Mercado de Valores para poder sacarlo. El Fondo Mivivienda tiene competencias para poder hacer esto y no es necesario sacar un proyecto de ley. Sin embargo, también estamos coordinando, a sugerencia de Fonafe, para que esté claro. Esperemos que esté listo para poderlo sacar. Eso sería muy bueno. Si podemos colocar la cartera ya no tendríamos que estar pidiendo nuevos fondos de los fondos de inversión.

¿Cómo se está avanzando en la generación de vivienda social para este año?

Estamos contentos porque vamos a regresar a niveles históricos de hace varios años. Esperamos cerrar con 71 mil viviendas (o soluciones de vivienda) en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, préstamos de Mivivienda ya se han colocado 5.600 y esperamos colocar 9.000 que es un buen récord. Además, tenemos dentro de esto a Mivivienda Verde, que ha sido muy exitoso. En Techo Propio tenemos colocados casi 17.000 desembolsos y queremos llegar a 35.000, incluyendo la reconstrucción.

¿Cómo está avanzando su sector en la reconstrucción? El presidente prometió la entrega de 20.000 viviendas para este año.

Son 20.000 soluciones de vivienda. Esperamos llegar y estamos haciendo los mayores esfuerzos en las distintas modalidades para lograrlo. Para ello, existe un padrón de damnificados, que son 45.000 personas aproximadamente. El Ministerio de Vivienda ha convocado a 26.000 personas y le hemos dado a las empresas constructoras una lista de los beneficiarios. La constructora se encarga de contactar a las personas. Sin embargo, hay algunas personas que no se hacen presentes. Se han convocado a 26.000 y tenemos una caída como del 40% de beneficiarios no ubicados. Esto es porque ya resolvieron su problema, o porque se fueron a otra parte, o son inubicables. Hemos tenido esa dificultad porque la plata y la convocatoria está.

¿Cómo se planea solucionar este problema?

Lo que vamos a impulsar ahora es darles el bono a las personas que han entrado en el último catastro. El presidente autorizó para que se haga un nuevo barrido. Cofopri ha hecho un barrido en el que se inscribieron a más de 20.000 personas, de las cuales quedaron 12.000. Sin embargo, solo están quedando 4.700 que sí califican como damnificados. Vamos a sumar a esas personas. La ventaja es que estas personas son perfectamente ubicables. Con ellos empezamos rápidamente porque construir la casa demora dos meses, sin embargo, pasan hasta 2 o 3 meses más hasta ubicar a los beneficiarios. Hemos hecho un estimado de que sí vamos a llegar (a la meta de 20.000 viviendas). No será al 31 de diciembre, pero será en enero que tendremos las 20.000 terminadas en vivienda rural, en sitio propio y en vivienda nueva.❧