Pesca comercial del Perú ya puede ser monitoreada satelitalmente por cualquier persona

Mientras los líderes mundiales se preparan para la quinta conferencia anual Our Ocean (Nuestro Océano) en Bali, Indonesia, Perú ha decidido adoptar hacer pública la información de monitoreo satelital de sus embarcaciones nacionales, la cual estará disponible por primera vez a través de la plataforma Global Fishing Watch (GFW). A partir de ahora, cualquier persona podrá observar la actividad pesquera comercial de Perú a través del mapa global de la plataforma, casi en tiempo real y de forma gratuita.

Al menos 1.300 embarcaciones pesqueras industriales de Perú, la mayor parte de las cuales no podían ser detectadas por el Sistema Automático de Identificación (AIS por su sigla en inglés) de GFW, pueden visualizarse ahora a través del mapa público. Solo para Perú, el número de embarcaciones visibles mediante GFW se incrementó 10 veces, lo que ayudará en los esfuerzos de monitoreo y control, incluyendo el combate contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Indonesia, el anfitrión de la cumbre Nuestro Océano 2018, se convirtió en el año 2017 en el primer país que hizo pública la información de seguimiento de sus embarcaciones mediante el sistema GFW, al incluir 5.000 embarcaciones pesqueras más pequeñas que no utilizan AIS en el mapa GFW. Perú se convierte ahora en el segundo país que comparte la información de su actividad pesquera a través de GFW.

GFW utiliza información del sistema AIS que permite rastrear el movimiento de las embarcaciones pesqueras. Si bien AIS se utiliza para las embarcaciones más grandes que capturan cantidades de pescado en forma desproporcionada, agregar la información del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS por su sigla en inglés), exigida por muchos gobiernos, al mapa de GFW permite tener un panorama mucho más claro de la actividad pesquera a nivel global.

“Al hacer pública la información de seguimiento de sus embarcaciones, Perú ha dado un paso crucial para lograr que la transparencia en la pesca sea la norma en lugar de la excepción”, señaló Tony Long, Director Ejecutivo de Global Fishing Watch. “Perú también utilizará nuestra información de imágenes de pesca nocturna para mostrar aquellas embarcaciones que operan de noche y que aparecen iluminadas en el mapa. Felicitamos a Perú por su decisión de ingresar su información en nuestro mapa y acceder a la información disponible para mejorar sus sistemas existentes y fortalecer el monitoreo en sus aguas y en los mares adyacentes”.

Se debe resaltar que el Perú es el segundo país del mundo que más pesca después de China y alberga a una de las industrias más grandes del mundo de una sola especie, la anchoveta. Oceana, socio fundador de GFW, ha trabajado de manera cercana con el gobierno peruano con el fin de incrementar la transparencia de la pesca comercial en dicho país.

“Nos sentimos muy contentos de saber que nuestro gobierno será uno de los primeros que aprovechará la plataforma Global Fishing Watch,” señaló Patricia Majluf, vicepresidente de Oceana Perú. “Una mayor transparencia permitirá que los peruanos sean testigos de todos los beneficios de la riqueza de nuestros recursos, ahora y en el futuro”.

Tony Long agregó que la transparencia es fundamental para lograr un buen manejo de nuestros océanos, para combatir la pesca ilegal, proteger las poblaciones de peces y sus medios de subsistencia, mejorar la seguridad y el bienestar de los pescadores.

“En Global Fishing Watch hemos asumido el compromiso de lograr la participación de 20 países en nuestro Programa de Transparencia para el año 2022, con el propósito de fomentar el manejo responsable del recurso pesquero. Instamos a otras naciones a que sigan el ejemplo de Indonesia, Perú y Canadá”, subrayó.

A su turno, Jacqueline Savitz, directora de Oceana y cofundadora de Global Fishing Watch indicó que con este hecho el Perú está ingresando a la era de la transparencia, un concepto que puede transformar el negocio tal y como lo conocemos, y que incluye ayudar a la industria pesquera en el manejo sostenible de los recursos para que podamos proteger nuestros océanos y alimentar al mundo.