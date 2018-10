“Proyectos mineros impulsarán la economía en el país”

Edgar Jara. Cajamarca

El exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, calificó como afortunado al presidente de la República, Martín Vizcarra, porque durante su gobierno se ejecutarán varios proyectos mineros que impulsarán la economía del país, generando desarrollo.

“Vizcarra tiene suerte, porque en todo el gobierno de Humala no salió ningún proyecto minero, ni en PPK. Entra él y sale Quellaveco, un proyecto de 3,300 millones de dólares, Minas Justa, $ 1,660 millones; es un impacto muy grande para la economía peruana”, afirmó a La República.

Como sabemos, agregó, una inversión jala a otra, pero no solo en la minería, porque al final y al cabo todas la actividades se jalan y contagian a los inversionistas del país, por eso en el futuro está muy próximo a salir Palpaltongo, en Caraveli, proyecto de hierro que será la más grande del Perú, con una inversión de más de 2,500 millones de dólares; Corani, en Puno, 700 millones; Tía María va a salir quieran o no, es cuestión de más trabajo con la comunidad, una parte que todavía no se ha conquistado a todos y una minoría que es violenta. La empresa ha trabajo duro, casa por casa, está invirtiendo, eso debió hacer desde un principio.

El también candidato al decanato del Colegio de Ingenieros del Perú adelantó que para el 2019 habrá una suma de 8 mil millones dólares en inversiones, y con eso, más la reactivación de las grandes irrigaciones, la culminación de los Panamericanos, la reconstrucción que se encauce bien, hay plata que se tiene para invertir, sino que el tema de la corrupción que se ha destapado ha retrasado enormemente todas las decisiones. Ojalá que se normalice y vengan años mejores para el Perú.

“Ahora en Cajamarca hay que trabajar bastante, ojalá Michiquillay camine bien en unos cuatro años, y luego seguir con Yanacocha, que está invirtiendo en otro proyecto subterráneo, esperamos que la suma de todos los proyectos, carreteras, presas, va a ser mucho mejor para el 2020; además hay un déficit fiscal de casi 3% del Producto Bruto Interno (PBI), eso también está mejorando, los decretos de urgencia que dieron para la recaudación han dado efecto, no contundente, pero ha mejorado mucho”, explicó.

Mucho dijo que Conga sigue viva y va a representar un buen aporte para Cajamarca, porque Conga no es Yanacocha, con tajos abiertos, lixiviación, sino un solo tajo, también el procesamiento de una planta concentradora y una presa de relaves. Quizás el área que va a utilizar va a ser mucho menor.

Clave

El clima social, aseguró, es auspicioso en Puno. Walter Aduviri ya tiene otro mensaje respecto de la minería, es debatible y comprobable, pero en el fondo, él tiene una dura tarea. Puno también está postrado, tiene un 75% de anemia en los niños, pero también hay potencialidad, formalizando muchos minerales, y la aparición de litio en Macusani.