Feriados 2018: ¿Cuánto debo cobrar si laboro este 8 de octubre?

Todos los 8 de Octubre se conmemora el Combate de Angamos, sin embargo algunos sectores continúan realizando sus actividades de manera normal. A continuación, conoce cuanto debes recibir si trabajas mañana.

El laboralista Ricardo Herrera explicó que aquellos que laboran el 8 de octubre, sin descanso posterior, percibirán tres remuneraciones diarias: una por día de trabajo y doble por haber laborado en día feriado.

Herrera dijo que el empleador tiene dos opciones en estos casos: abonar el triple sueldo a sus trabajadores o en todo caso ofrecerles un descanso sustitutorio otro día.

“Hay negocios que no paran de trabajar sábados, domingos o feriados como lo son los restaurantes, las agencias de turismo, los centros comerciales, los cines, las industrias extractivas, etc. Para estos casos, en los que los trabajadores no podrán disfrutar del feriado de mañana, la ley establece otras alternativas”, dijo.

A modo de ejemplo, si su remuneración mensual es S/ 1.200, su remuneración diaria será de S/ 40. Y en caso de trabajar este feriado sin descanso posteriormente percibirá 40 x 3 igual a S/ 120 por el 8 de octubre laborado.