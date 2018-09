Lo que dice la biblia de las deudas y el castigo a los morosos

Creyente o no la biblia es un libro sagrado que durante varios milenos ha sido objeto de estudio y sus interpretaciones son diversas. Hasta ahora nadie ha tenido la última palabra, pero muchos han coincidido en algunas conclusiones.

El tema económico, no ha escapado de los análisis, y algunas discusiones se han enfocado en determinar qué pasa si se deja de pagar una deuda, acaso ¿es un pecado que te puede llevar al temido infierno?. El portal Finanzas Personales seleccionó algunos versículos de la biblia y el resultado te sorprenderá:

Proverbios 11:15: "Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro”.

Esta situación habla, particularmente, de cuando usted se pone en garantía de alguien más para respaldar una deuda. Es por eso que lo más aconsejable es que, aunque su bondad lo lleve a prestar esa ayuda, salga de esa condición lo más pronto que pueda. Pero lo más conveniente es que nunca se preste a la situación, pues la mayoría de personas terminan incumpliendo lo que dijimos en el numeral anterior.

Proverbios 22: 7: “El rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del prestamista”

Cuando usted se endeuda, termina trabajando y ganando dinero para poder pagar esa deuda, más no para mejorar su calidad de vida, como debería ser. Entonces, la idea es que el dinero se convierta en una forma de ser una mejor persona y ayudarse a sí mismo y los demás, pero no depender del poder esclavizante que puede llegar a tener el dinero.

Entonces, ¿la biblia castiga a los morosos?, el artículo consultado afirma que no. Los deudores no van al infierno, pero, por si acaso, pague, no vaya a terminar como Nigel Hurst.